La pesadilla de una cantante ucraniana por aparentar menos años de los que tiene

Los encargados del control de pasaportes no daban crédito que pudiera tener los años que en el documento dice

Lama, una cantante ucraniana, cuyo nombre real es Natalia Dzenkiv, compartió con sus admiradores una publicación en Instagram, en donde narró un hecho extraño que le ocurrió en el aeropuerto de Estambul.

#kiev #love #sunnyday #romantic #relax 🌞💜💚💜 A post shared by Lama (@nataliadzenkiv) on Jul 24, 2017 at 1:12am PDT

Resulta ser que la artista pretendía tomar un vuelo que la trajera de vuelta a su país natal, pero cuando se presentó al control de pasaportes, el personal de seguridad del sitio la detuvo, pues creían que la información del documento era falsa, ya que se ve mucho más joven a la edad que ahí venía registrada.

😉😜😘 #Lama #NataliaDzenkiv #LamaUkraine #Theindependent #GreatBritaine A post shared by Lama (@nataliadzenkiv) on Sep 26, 2017 at 7:33am PDT

“Cuando me enteré de por qué me habían detenido, me eché a reír. La razón fue la edad que figura en mi pasaporte. Estoy acostumbrada a los elogios a mi aspecto, pero nunca me imaginé que esto podría ser una razón para detenerme”, indicó esta famosa, quien a finales de este 2017 cumplirá 42 años.

A post shared by Lama (@nataliadzenkiv) on Sep 16, 2017 at 12:31am PDT

Por fortuna, algunos fans de Lama se encontraban en el sitio y salieron pronto en su defensa.