Aumentan arrestos de indocumentados sin récord criminal en NY y NJ

Entre enero y mayo se detuvieron 2,974 inmigrantes entre ambos estados según cifras de ICE

Entre enero y mayo de este año se registraron 2,974 arrestos de indocumentados entren Nueva York y Nueva Jersey, según cifras proporcionadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), que demuestran que hubo un alza en la detenciones de inmigrantes sin ante antecedentes criminales, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Los datos de ‘La Migra’ que fueron publicados por WNYC, indican que de los arrestados en Nueva York, 25% no tenía récord criminal, comparados con el 17% en los mismos cinco meses del 2016. Entre tanto, en el Estado Jardín el alza fue mucho más notable, al comparara que este año los detenidos sin antecedentes fueron el 44% comparados con 24% del año anterior.

En total, el arresto de indocumentado en ambos estados, con y sin antecedentes, también registró un aumento de 38% al comparar con el 2016.

Johanna Calle, activista del grupo New Jersey Alliance for Immigrant Justice, indicó a WNYC que “la narrativa usada por ICE de que los criminales son la prioridad no es real”.

Las organizaciones pro inmigrantes creen que el foco de las detenciones ahora son todos los inmigrantes, tengan o no antecedentes, y que el cambio de política se dio luego de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 25 de enero, en la cual se cambió la prioridad de los arresto, que antes estaban enfocados en los indocumentados que tenían récord criminal.