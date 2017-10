Rumbo a Rusia 2018: Calendario de los últimos partidos del Hexagonal Final de la Concacaf

Entre el viernes y el martes se definen a los últimos invitados de la zona a la justa mundialista y al equipo que irá al repechaje

Este viernes 6 de octubre y el próximo martes 10 de octubre se llevarán a cabo los últimos partidos de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial de Rusia 2018, donde se definirán a los otros dos invitados a la justa mundialista, además de México y la selección que disputará el repechaje ante un equipo asiático.

La selección mexicana de Juan Carlos Osorio se encuentra en el primer lugar de la tabla del hexagonal, ya con el boleto asegurado a Rusia, pero intentará batir una marca para superar a la era de Ricardo la Volpe y culminar la mejor eliminatoria de su historia. Por lo pronto marcha invicto con 18 puntos, producto de cinco triunfos y dos empates.

Costa Rica, que recibe a Honduras en San José, tendría suficiente con un empate para amarrar su pase al Mundial, mientras los propios catrachos, junto con Estados Unidos y Panamá mantienen una férrea lucha para evitar conseguir su pase directo y evitar la repesca e incluso la eliminación.

Trinidad y Tobago es el único equipo que ya está fuera de toda posibilidad de avanzar a la Copa Mundial de la FIFA, por lo que se despedirá este viernes visitando a México en San Luis Potosí y el martes recibiendo a Estados Unidos en Puerto Príncipe.

CALENDARIO DE PARTIDOS

Jornada 9 – viernes 6 de octubre de 2017

EE.UU. vs. Panamá (7:35 pm ET / 6:36 pm Centro / 4:35 pm PT)

Costa Rica vs Honduras (10:00 pm ET / 9:00 pm Centro / 7:00 pm PT)

México vs. Trinidad y Tobago (9:30 pm ET / 8:30 pm Centro / 6:30 pm PT)

Jornada 10 (*arranque simultaneo) – viernes, 10 de octubre de 2017

Trinidad y Tobago vs EE.UU. (8:00 pm ET / 7:00 pm ET / 5:00 PT)

Panamá vs Costa Rica (8:00 pm ET / 7:00 pm ET / 5:00 PT)

Honduras vs México (8:00 pm ET / 7:00 pm ET / 5:00 PT)