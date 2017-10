Salud de los latinos depende de donde se es y el tiempo que lleva en los EEUU

Casi todas las familias en el vecindario de la ciudad de Nueva York donde crecí eran como la mía. Mis padres se casaron jóvenes y se mudaron de Puerto Rico al sur de El Bronx en los años sesenta. En ese entonces la mayoría de los latinos en Nueva York éramos puertorriqueños. Años más tarde, cuando regresé a la ciudad después de la escuela de Medicina y mis primeros trabajos profesionales, recuerdo que me causó gran sorpresa ver algo completamente nuevo: una gran bandera mexicana plantada en la calle 125 de El Barrio. Como la ciudad misma, el significado de ser latino en Nueva York siempre está cambiando.

Lo mismo sucede con nuestra salud. Esta semana, el Departamento de Salud de la ciudad publicó un informe con 51 indicadores de salud de los principales grupos latinos de la ciudad.

Aunque a veces la retórica política describe a los latinos como un grupo homogéneo, nada podría estar más lejos de la realidad. Los latinos procedemos de veinte países distintos, y cada grupo tiene necesidades de salud diferentes dependiendo de su historia y estilo de vida.

Por ejemplo, la mayoría de los puertorriqueños (53%), dominicanos (59%), mexicanos (63%), y centroamericanos y sudamericanos (57%) gastan más de 30% de su ingreso en renta, lo cual les dificulta comprar alimentos y medicamentos. Menos de la mitad de los puertorriqueños, y menos de un tercio de los mexicanos cuentan con lugares cerca de su casa donde comprar frutas y verduras. No poder encontrar comida saludable, o no poder comprarla, ayuda a explicar por qué los adultos puertorriqueños, dominicanos y mexicanos tienen tasas de diabetes más altas que los no latinos.

El informe también muestra que los inmigrantes latinos más recientes tienen mejores resultados de salud que los que han vivido en los Estados Unidos por diez años o más. Y la tasa de mortalidad prematura – aunque en promedio más baja que la de los no latinos – es más alta entre los latinos que nacieron aquí, que entre los que nacieron afuera. Esto quizás está relacionado con el hecho de que los latinos que nacieron aquí fuman más, consumen más bebidas azucaradas, y tienen mayor riesgo de sobredosis de drogas.

Datos como estos nos ayudan a entender las necesidades de salud de cada grupo latino, a su vez, a estar mejor capacitados para ayudar a esta diversa población.

Me enorgullece ser latina y ser neoyorquina. Así como mi familia lo hizo hace tantos años, los latinos siguen llegando a Nueva York en busca de mejores oportunidades de vida. Enfermarse no debería ser parte de la experiencia.

-La Dra. Oxiris Barbot es Primera Vice-comisionada del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York