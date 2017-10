El “pacto suicida” del Gabinete de Donald Trump

Así se "protegen" funcionarios de ataques del presidente

El presidente Donald Trump presume que su Gabinete es muy leal a él, quizás eso sea cierto, aunque los miembros de su equipo quizá no crean que su jefe es leal a ellos.

El reciente escándalo protagonizado por el secretario de Estado, Rex Tillerson, sobre su posible renuncia, tiene un transfondo más amplio que incluye a otros miembros del equipo de la Administración que acordaron “un pacto suicida” para evitar ser despedidos por el mandatario republicano, reveló Buzzfeed.

Además de Tillerson, en el “pacto” estarían el secretario de Defensa, James Mattis, y el del Tesoro, Steven Mnuchin, quienes juraron salir del gobierno en caso de que el presidente Trump tome medidas en contra de ellos, según fuentes consultadas por el portal.

Más allá del tema de lealtad, se dice que si un funcionario de ese nivel renuncia antes de cumplir un año en su puesto, tendría una alta carga tributaria que, al parecer, ni Tillerson ni los otros mencionados quieren cargar.

Este miércoles, Tillerson salió a desmentir que renunciaría tras marcadas diferencias con el presidente Trump, pero que el vicepresidente Mike Pence lo convenció de no irse. “Nunca he pensado en dejar este puesto”, dijo Tillerson desde la Cámara de Tratados del Departamento de Estado. “Aunque soy nuevo en Washington, he aprendido que hay quienes tratan de sembrar la disensión desgarrando a los demás en un esfuerzo por socavar la propia agenda del Presidente Trump”.

El funcionario dijo eso tras un reporte de NBC News sobre la burla que hizo del presidente, a quien llamó “imbécil”, seguido de las disputas sobre Qatar, Irán y Corea del Norte.