Finn Wolfhard de Stranger Things: “En el cine nadie tomaba en serio a los niños”

Entrevistamos a Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin antes del estreno de la segunda temporada de Stranger Things

Ciudad de México – El verano pasado un puñado de niños demostraron que no hace falta ser adulto para ser un buen actor, ni siquiera para crear una serie dirigida al público de mayor edad. Stranger Things aterrizó en el panorama internacional de la mano de Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard y Caleb McLaughlin, que dieron vida a tres niños ochenteros que montaban en bicicleta, discutían sobre juegos de rol y se comunicaban por walkie-talkies para salvar a su amigo Will.

Los tres actores atendieron en exclusiva a El Diario en el hotel Saint Regis de la Ciudad de México con motivo del estreno de su segunda temporada a finales de octubre. Wolfhard (Mike) portaba una camiseta del Tri con su apellido a la espalda, y Matarazzo (Dustin) y McLaughlin (Lucas) engullían churros al tiempo que jugueteaban de manera distendida con la inocencia de unos adolescentes a los que el éxito no les ha cambiado tanto como cualquier podría esperarse.

Pregunta: ¿Cómo han cambiado vuestras vidas desde el boom que experimentasteis el año pasado?

Finn Wolfhard: La gente nos pide más fotos que de costumbre. A mí no me importa siempre y cuando intenten entablar una conversación, si solo quieren la foto, me molesta. Parece que quieran decir al mundo que son mejores que los demás. Por eso estoy diciendo que no a las fotos de vez en cuando. Prefiero que vengan a hablarme…

Gaten Matarazzo: No solo que te hablen, sino que te hablen sobre tu trabajo. Es maravilloso que te aprecien como persona pero también que sean capaces de apreciar tu trabajo.

Caleb McLaughlin: Al fin y al cabo seguimos siendo niños normales y corrientes, con la excepción de que somos niños conocidos.

P: Pero vosotros sois lo que sois en gran parte gracias a vuestros fans…

Matarazzo: Eso es algo en lo que siempre pienso, ellos son la razón por la que estoy aquí, por lo que tenemos que ser respetuosos siempre.

Wolfhard: Mucha gente ha estado intentando sacarse fotos con nosotros por dinero. Nos encontramos gente respetuosa y con la que se puede hablar, esas son mis interacciones favoritas con los fans.

McLaughlin: En Atlanta se me acercó una persona diciendo que tenía cáncer y me exigió sacarse una foto con él. Lo único que quería era vender la foto o mi autógrafo en eBay. Vemos a gente que ya hemos visto en otras ciudades, siempre con cámaras y bolsos grandes. No son fans de verdad.

P: ¿Y qué pueden esperar los verdaderos fans de la segunda temporada que estrenáis a finales de octubre?

Matarazzo: La historia vuelve un año más tarde, con Will de vuelta. Todos estamos intentando ayudarle para descubrir qué pasó. Will no está igual después de que un monstruo se lo llevara una semana (ríen los tres). Nuestros personajes cambian y les conoceremos de manera más profunda.

McLaughlin: Lucas aprendió muchísimo en la primera temporada. Era un simple niño que había perdido a su mejor amigo, y se sentía abandonado. En la segunda temporada veremos que sabe lidiar con los problemas de mejor manera.

P: ¿Cómo os preparáis a la hora de representar una infancia que en realidad no es la vuestra?

Matarazzo: Tratamos de ser muy naturales, y hacer de esa infancia la nuestra. No podemos utilizar una frase ochentera y explotarla en casa frase, así no es como funciona. La verdad es que hablamos muchísimo con nuestros padres para saber un poco más de esa época. No hay tanta diferencia porque seguimos siendo niños, la diferencia es que somos niños sin teléfonos móviles. Eso es lo que un niño de los 80 es.

P: ¿Sentís que habéis demostrado que el cine representado por niños puede tener como objetivo un público adulto?

Wolfhard: Yo creo que a los niños no se les ha tomado en serio en el cine. A partir de 2010 eso cambió. Ahora es momento de otra generación. No quiero ser arrogante y decir que somos la próxima generación de niños, pero…

McLaughlin: Tío, eso no es arrogante. Yo creo que el papel que han representado los niños siempre ha estado supeditado al rol principal de un adulto. En esta serie somos los personajes principales, no somos el hijo o el nieto del personaje principal.

P: Pero la parte negativa es que ahora nadie quiere que crezcáis.

Matarazzo: Tienes razón (se ríe y golpea la mesa). Nadie quiere que crezcamos.

Wolfhard: Es un proceso de evolución al que se acostumbrarán. Ryan Gosling, Justin Timberlake también crecieron después de ser niños Disney. Nosotros creceremos después de ser los niños de Stranger Things.

McLaughlin: Desde luego que sí. Siempre seremos reconocidos como Lucas, Dustin y Mike. Este show nos ha puesto en el mundo, nuestros personajes son buenos y son inspiradores. Como actores tenemos que hacer cosas diferentes, yo he hecho otras series y la gente no me reconoce como Lucas sino como el personaje de ese show.

P: ¿Dónde ponéis el techo de Stranger Things?

McLaughlin: No sabemos ahora mismo, pero la segunda temporada va a ser buena y vamos a ganar muchos fans.

Wolfhard: ¿Cuántas temporadas créeis que vamos a hacer?

Matarazzo: Cuatro. No creo que quieran estirar las ideas que tengan, seguramente les interese dejarlo en algo más corto para no terminar haciendo ninguna locura.

Wolfhard: Yo diría cinco como mucho. Tenemos que encontrar un buen cierre, y para eso confío completamente en los guionistas. Ellos sabrán cuándo es el momento de terminar, porque también quieren hacer cosas distintas en sus carreras.