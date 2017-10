Estudiante armado entra a universidad en Texas, asesina a policía y se da la huida

Un alumno de la Universidad Tecnológica de Texas, detenido por posesión de drogas, asesinó hoy de un tiro en la cabeza a un policía, informó en un comunicado el centro de educación superior.

La universidad informó a través de un comunicado del fallecimiento de un oficial de la policía universitaria, que sufrió un disparo en la cabeza por un sospechoso de posesión de drogas.

Antes del disparo fatal, los oficiales llevaron al sospechoso a la comisaría para proceder con un interrogatorio por posesión de drogas y elementos para el consumo de narcóticos.

El estudiante sacó una arma y disparó en la cabeza al agente, que murió poco después.

“El sospechoso huyó a pie y actualmente está en libertad”, indicó la universidad, que cerró el campus temporalmente y pidió a sus alumnos que buscaran refugio.

A shooting has been reported at TTU Police Department. Shooter is at large. The campus is on lockdown. Take shelter. https://t.co/jOFvYnGgL6

— Texas Tech (@TexasTech) 10 октомври 2017 г.