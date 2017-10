Puerto Rico: Casi como un rezo

“Dilo en voz alta y es una música que suena… Dilo suave y es casi como un rezo… Casi como un rezo…”.

La voz inconfundible de Lin-Manuel Miranda inicia así la canción conmovedora que compuso para ayudar a Puerto Rico.

“Say it loud and there’s music playing…

Say it soft and it’s almost like praying…”

Un tema que hipnotiza desde la primera nota.

Todos los artistas, técnicos y empresas que participaron en la creación, producción, grabación y difusión de Almost Like Praying acordaron que todo lo que recaude la venta del tema (¡sólo $1.29 por descarga!) irá al Fondo UNIDOS, que creó nuestra Hispanic Federation para ayudar a los afectados por el huracán María en Puerto Rico y la República Dominicana y el terremoto de México.

“Cabo Rojo, Corozal, Naguabo, Guaynabo”, recita Luis Fonsi. Y le sigue Marc Anthony: “San Lorenzo, San Germán, San Sebastián, mi viejo San Juan”.

Y así, más de dos decenas de artistas latinos nombran amorosamente pueblos y ciudades boricuas, intercalando exclamaciones de aliento, de orgullo, de hermandad. Como cuando la mítica Rita Moreno exclama “¡Así es!”, o Ednita Nazario declara “¡Tierra linda mía, yo te quiero!”.

Boricuas o no, es imposible escuchar esta canción sin conmovernos. Y no es para menos. Este precioso tema de Lin-Manuel incluye a Marc Anthony, Rubén Blades, Camila Cabello, Pedro Capo, Dessa, Gloria Estefan, Fat Joe, Luis Fonsi, Juan Luis Guerra, Alex Lacamoire, John Leguizamo, Jennifer Lopez, Rita Moreno, Ednita Nazario, Joell Ortiz, Anthony Ramos, Gina Rodriguez, Gilberto Santa Rosa, PJ Sin Suela, Tommy Torres y Ana Villafañe.

Algunos ya lo habrán escuchado el sábado en un programa especial de la cadena Telemundo. Desde entonces Almost Like Praying se vende muy bien. Pero si aún no lo escucharon o compraron, les aconsejo y les pido que lo hagan. Porque es un tema hermoso, y porque estarán ayudando a millones de personas que han perdido mucho, y en algunos casos, todo. Todo, menos la decisión de no bajar los brazos.

Pueden escuchar y descargar Almost Like Praying en https://Atlantic.lnk.to/AlmostLikePraying.

Para empresarios y empresarias

Este miércoles 11 de octubre nuestra Hispanic Federation, junto a la firma Prudential y ACCION East, una de nuestras agencias miembros, ofrecerá PRUSPERA NYC, un evento de celebración e inspiración para empresarios y empresarias de nuestra comunidad que les brindará valiosas herramientas prácticas.

PRUSPERA NYC tendrá lugar en Convene, 810 Séptima Avenida, entre las calles 52 y 53, en Manhattan. Inscríbanse en https://prusperanyc.splashthat.com/, o llamen a Diana Caba al (212) 233-8955, extensión 135.

Para más información sobre la Hispanic Federation y sus organizaciones miembro, llamen al l 866-HF-AYUDA, o (866) 432-9832. O sígannos en Facebook y Twitter.

Aprovecho para darles el número de la Línea de Información sobre el SIDA, que es el 1-800-233-7432.

¡Celebren con nosotros el vigésimo séptimo aniversario de la Hispanic Federation! ¡Y hasta la próxima columna!

-José Calderón es el presidente de la Hispanic Federation