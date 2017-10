Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Disfruta durante este fin de semana del taleto de Ricardo Arjona, festivales, noches de flamenco, un concierto infantil y de cine al aire libre

Jueves 12

Concierto: Ricardo Arjona

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, conocido por temas tan populares como ‘Señora de las cuatro décadas’, ‘Historias de taxi’ y ‘Fuiste tú’, trae al Madison Square Garden sus más grandes éxitos con la gira y el álbum ‘Circo Soledad’. El referido álbum recoge 14 canciones inéditas que incluyen baladas y rock. A las 8 p.m. Entradas desde $ 74. Información: http://www.msg.com

Friday 13

Cine al aire libre

Comienza el fin de semana con un plan simple, pero entretenido y sobre todo económico. Esta noche puedes ver una película en el parque Ferry Point, en El Bronx. La cinta es cartel es ‘Hidden figures’. La proyección de la cinta comienza a las 7:30 y termina a las 9:30 p.m. Se recomienda llegar temprano para poder asegurar un buen lugar. Gratis. Información: http://www.nycgovparks.org

Festival de café

Explora sabores y aromas durante el último día de actividades del The New York Coffee Festival, que concluye tres días de consagrados al referido producto. Esta fiesta incluye demostraciones, con la participación de más de 100 marcas de café, degustaciones y talleres a cargo de expertos. En el Metropolitan Pavilion, 125 West 18th Street, desde las 9:30 a.m. Boletas: desde $24.50. Información: http://www.newyorkcoffeefestival.com

Sábado 14

Concierto: Palo’ Monte

Disfruta de una noche de música contagiosa con el grupo Pa’lo Monte, que presenta un show titulado ‘Palo prendi’o’, en el que mezclarán ritmos africanos propios del folclor dominicano con sonidos contemporáneos. La banda, creada en 1998 por el percusionista y folclorista Osvaldo Sánchez, tocará de 8 a 10 de la noche, en SOB’s, 204 Varick St. Boletas: $25. Información: http://www.sobs.com

Aprende a bailar bomba

Intégrate a un taller de bomba en el que podrás aprender sobre la historia, cantos, bailes y música de esta contagiosa danza puertorriqueña. Estas clases, dirigidas a adultos, también permitirán interactuar con activistas culturales locales que han ayudado a mantener viva esta tradición. Las sesiones estarán a cargo de la coreógrafa y poeta Oxil Febles. En el Bronx Music Heritage Center, desde la 1 p.m. Boletas: $17 por sesión. Información: http://www.thisisbronxmusic.org

Concierto: Elio Villafranca Trío

El pianista y compositor cubano Elio Villafranca, reconocido por sus habilidades para interpretar jazz y música clásica, ofrecerá un concierto en el Hostos Center for the Arts & Culture, junto al The Bronx Arts Ensemble Woodwind Quintet. Entre otros temas, Villafranca tocará piezas de su repertorio como ‘Cinque’ (Suite of the Caribbean) y ‘Aires tropicales’, de Paquito D’ Rivera. En El Bronx, desde las 7:30 p.m. Boletas: $15. Información: http://www.hostos.cuny.edu

Un festival para niños

El Kids Fest: Stages in the Square ofrece un día completo consagrado a los más pequeños de la familia con presentaciones musicales en vivo, danza, teatro, títeres, actos de magia y cuentos. Esta fiesta, de 11 a.m., a 3 de la tarde también incluye shows de comedia. En el Madison Square Park, en el 11 Madison avenue, en Manhattan, gratis. Información: http://www.madisonsquarepark.org

Música peruana

El cantante Manuel Donayre hará un recorrido musical por las canciones más destacadas del repertorio de su natal Perú, con la interpretación de clásicos temas de artistas como Chabuca Grande, Susana Baca, Eva Ayllon, Lucha Reyes y el Zambo Cavero, entre otros intérpretes. En el Highline Ballroom, a las 8 p.m. Boletas: desde $30. Información: http://www.highlineballroom.com

Domingo 15

Concierto: 123 Andrés

El cantautor y músico colombiano Andrés Salguero, mejor conocido como ‘123 Andrés’ será el anfitrión de una tarde familiar que incluirá canciones, bailes y juegos dentro de una dinámica bilingüe. El cantante infantil, ganador de un Grammy Latino el año pasado por su disco ‘Arriba, abajo’, se presentará en Flushing Town Hall, a partir de las 2:15 p.m. Boletas: $13. Información: http://www.flushingtownhall.org

Lunes 16

Concierto: Marianela Rojas ‘Nella’

La cantante venezolana Marianella Rojas ‘Nella’, promete una noche de fusión de ritmos sudamericanos y ritmos como el pop, jazz y elementos africanos. La intérprete que ha colaborado con artistas como Susana Baca, Jon Secada, Alejandro Sanz presentará además, durante esta función, su nueva producción. El concierto de Rojas forma parte de la celebración del 20 aniversario del sello discográfico Casa Limón. En Rockwood Music Hall, 196 Allen St, a las 7 p.m. Boletas: $12. Información: http://www.ticketfly.com

Tres noches de flamenco

El Instituto Cervantes abre las puertas a su festival Flamenco Riot el lunes 16, con la bailarina Raquel Heredia, la fiesta continua el martes 17 con el bailarín Isaac de los Reyes y el miércoles 18 con la cantante Alba Molina y el músico y productor Emilio Aragón. En el 211 del E 49th Street, a partir de las 7 p.m. Boletas: $30. Información: apm.activecommunities.com