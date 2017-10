Hermano de Jenni Rivera, Juan, estalla contra ‘El Gordo y La Flaca’ y Univision

Me mandaron esto y no me sorprende para nada. Porque? Porque aunque no este de acuerdo con lo del golpe entiendo como se siente que para TODO se metan en la vida personal de tanta gente y luego que la respuesta sea "SOLO ESTOY HACIENDO MI TRABAJAO" o la nueva de este compa "SOLO SOY EL VINCULO PARA EL PUBLICO" !!! Si asi fuera, aunque a mi en realidad no me interesa, porque los reporteros de @elgordoylaflaca no han sido el VINCULO entre @liliestefan y el publico en cuanto a su divorcio? Es "figura publica" y segun ellos, A LA GENTE LE INTERESA SABER. Entonces si SOLO ESTAN HACIENDO SU TRABAJO porque no hacer su trabajo y cubrir TODO LO DE ESE DIVORCIO. Los motivos, los abogados, que piensan los hijos, quien se quedo con el dinero, hubo infidelidad? Si van a "hacer su trabajo" haganlo parejo. Porque no cubrieron cuando despidieron a tanto empleado cuando se les cayeron los ratings? O porque no cubrieron cuando despidieron o se fue el Sr @albertociurana que era jefe o presidente de programacion. Son "figuras publicas" y su publico merece saber no? Lo que pasa es que NO LES IMPORTA NADA MAS QUE SUS NUMEROS "ratings" y A CUANTO PUEDEN VENDER SUS COMERCIALES. ES LA PURITITA NETA!!! Si les importara tanto SEAN POR LO MENOS PARTE DE LA SOLUCION DE TANTO CHISME EN EL QUE SE METEN o MINIMO TENGAN EL VALOR DE DECIR, NOS ENCANTA EL CHISME, TE USAREMOS PARA NUESTRO RATING y NOS VALE MADRE EL EFECTO QUE PUEDA TENER ESTA SITUACION y NUESTRO REPORTAJE EN TU VIDA y LA DE TU FAMILIA. Porque digo esto? Porque es la verdad, asi son, les vale gorro el dańo que puedan causar tan solo cuando se trata de ellos mismos!!! Vengan todos los comentarios malos y criticas. Yo conozco este negocio de este lado y veo su verdad DIA a DIA!! Para cerrar no me sorprendera si lo de este video empieza a suceder mas seguido!

A post shared by Juan Rivera (@juanriveramusic) on Oct 11, 2017 at 12:45pm PDT