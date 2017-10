Alertan que NYPD y ‘La Migra’ comparten datos sobre presuntos pandilleros

Activistas denuncian que la Uniformada y las autoridades de Inmigración intercambian una base de datos que “criminaliza” a las comunidades de color y de inmigrantes indocumentados

Activistas, catedráticos y organizaciones legales denunciaron este miércoles que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) estarían compartiendo bases de datos de sus acciones antipandillas, que tendrían como blanco a jóvenes de las minorías y la supuesta vigilancia de vecindarios pobres y de población indocumentada.

Según defensores de The Legal AID Society, las fuerzas del orden “criminalizan por asociación” a individuos que no están afiliados a pandillas. El abogado Anthony Posada explicó que las autoridades no notifican a los ciudadanos de su registro en las bases de datos, por lo que no tienen oportunidad de impugnar su clasificación como miembros activos de una pandilla.

“Adultos y jóvenes pueden ser fácilmente asociados a una pandilla por su estilo urbano al vestir, por usar un color ligado a un grupo específico, por un tatuaje o por calzar zapatos deportivos que corresponden a la descripción de ciertos miembros de pandilla”, dijo Posada. “Cometer un crimen no es el fundamento para agregar a estas personas a las bases de datos, sino su área de residencia y apariencia”.

Posada advirtió que los individuos registrados en las bases de datos son tan jóvenes como de 12 años.

Los activistas temen que la Uniformada y ‘La Migra’ compartan esta información. “De ser así, la promesa de ciudad santuario del alcalde Bill de Blasio no estaría siendo cumplida”, dijo Posada.

Seth Stein, portavoz de la Alcaldía, dijo que “el NYPD rastrea varios datos, incluida la posible afiliación a pandillas, como un componente de los métodos de vigilancia de precisión para combatir el crimen en las pocas áreas de Nueva York donde todavía persiste (la actividad de pandillas)”.

“Esta información está muy restringida y la base de datos no se comparte con el Gobierno federal, ni se utiliza como criterio para cuando el NYPD coopere con las solicitudes de retención de ICE. El NYPD nunca actuará como un brazo de aplicación de las leyes de inmigración”, sostuvó Stein.

Entre tano, el NYPD indicó que su base de datos tiene una de las listas de criterios más rigurosos de la nación para identificar a los miembros de pandillas, además de que se revisa y actualiza periódicamente.

Arrestados sin récord criminal

El abogado mencionó como ejemplo el arresto de cuatro presuntos miembros de la pandilla mexicana Niños Malos frente a la Corte Criminal de Brooklyn el mes pasado; sin embargo, tres de los cuatro acusados no tienen récord penal.

Sergio Pérez, Juan Villa, Fredy Rosas y Eduardo Romero, todos mexicanos, fueron arrestados en julio en Sunset Park, Brooklyn por traspasar propiedad privada, una infracción menor. Solo Romero tenía un arresto previo por un delito menor, por el que hizo servicio comunitario.

“La Policía y las autoridades de inmigración están registrando como pandilleros a jóvenes y adultos que comenten violaciones menores”, dijo Posada, haciendo énfasis en que la agresiva política antipandillas de la Uniformada y del ICE podría ser la secuela del polémico programa Stop & Frisk, que se focalizaba en detenciones de hombres afroamericanos y latinos.

ICE indicó que los cuatro acusados admitieron haber sido pandilleros o afiliados, aunque Andrea Sáenz, de Brooklyn Defender Services, advirtió que las acusaciones de afiliación a pandillas generalmente son “demasiado imprecisas y no verificables”.

“Un joven puede ser registrado como pandillero por tener un amigo en redes sociales que sí pertenece a una pandilla. La situación que vemos aquí es demasiado grave”, dijo Sáenz.

Piden transparencia en la información

Los defensores explicaron que, a diferencia de otros programas y estadísticas de la Policía, estás bases de datos son secretas y no están sujetas a la revisión judicial de la Cuarta Enmienda. Las organizaciones legales están pidiendo acceso a la información.

“Sabemos que exmiembros de pandillas, que ya han pagado sus delitos y se han reformado, están registrados en esas bases de datos. Es absurdo y muy peligroso, en especial para las familias indocumentadas”, dijo Vidal Guzmán, un expandillero.

Las autoridades federales han advertido que los operativos contra las pandillas no cesarán. “Las pandillas transnacionales, como la MS-13, no traen más que violencia y conflicto a nuestras comunidades y su presencia no será tolerada. Sus actividades criminales viciosas representan un desafío constante para la aplicación de la ley en todas partes”, dijo Peter Fitzhugh, agente especial adjunto a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) para Nueva York. “Seguirán los esfuerzos para desmantelar estas pandillas pieza por pieza y para mejorar la seguridad de nuestras comunidades”.

Khaalid H. Walls, vocero de ICE para la región de Nueva York, dijo que HSI toma muy en serio la clasificación de membresía y asociación de pandillas.

“Los individuos son confirmados como miembros de pandillas si admiten ser miembros de una pandilla, si han sido condenados por violar el Título 18 USC 521 o cualquier otra ley federal o estatal que criminalice o imponga consecuencias civiles por actividades relacionadas con pandillas, o si cumplen con otros criterios tales como tener tatuajes que identifiquen a una pandilla específica o ser identificados como pandilleros por una fuente confiable”, finalizó Walls.