Sin importar dónde estés no te pierdas este sábado el show de lluvia de estrellas en el cielo

#orionid meteor yağmuru bu gece 01-04 saatleri arasında net bir şekilde izlenebilecek. Yapmanız gereken doğu yönünde, #Betelgeuse yıldızına doğru bakmak. En iyi izlenebilecek günler 20 ve 22 ekim, en iyi izlenebilecek yerler, havanın açık olduğu, az ışıklı yerler olarak belirtiliyor. Orionid meteorları, #halley kuyruklu yıldızının artıklarıdır. Avcı takım yıldızı tarafından dünyaya doğru gelmektedir. #astronomy #earth #milkyway #uzay #space #astronomi

