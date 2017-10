Así quedaron las llaves de la primera fase de los playoffs de la MLS

Se vivió una jornada de infarto en la última fecha

Una jornada de infarto se vivió en el cierre de la temporada regular de la MLS.

El costarricense Marco Ureña fue el héroe de la jornada al anotar el gol que le dio a San Jose Earthquakes la clasificación a postemporada. Los Quakes ganaron 3-2 para asegurar el paso. El empate lo eliminaba ya que FC Dallas ganó a LA Galaxy 5-1.

En la Conferencia del Este, NYCFC fue segundo pese a empatar con Columbus Crew 2-2 en el Citifield. Los playoffs empiezan el miércoles con los partidos de eliminación directa. Toronto y NYCFC descansarán por una semana en el Este, mientras que Portland Timbers y Seattle Sounders esperarán rival en el Oeste.

Los partidos de eliminación directa son:

Chicago Fire vs New York Red Bulls

Atlanta United vs Columbus Crew

Vancouver Whitecaps vs San Jose Earthquakes

Houston Dynamo vs Sporting Kansas City

It's set. Here are the Knockout Round matchups in the @Audi #MLSCupPlayoffs. pic.twitter.com/IgzI1PUQEX — Major League Soccer (@MLS) October 22, 2017

Los ganadores avanzan a semifinales de Conferencia que serán partidos de ida y vuelta.