Foto de cinco ex presidentes y mega estrella de la música paraliza las redes

Un evento multitudinario convocó a cinco ex presidentes para en un concierto benéfico para recaudar fondos a favor de las víctimas de los huracanes que azotaron el país.

Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush y Jimmy Carter participaron en el evento este sábado en texas.

Los ex mandatarios subieron al escenario en el momento de cantar el himno nacional y luego se sentaron en la primera fila para presenciar del concierto.

Una de las figuras que formó parte del evento fue Lady Gaga. Luego del recital, la artista se tomó una foto con los ex jefes de Estado, que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Nothing more beautiful than everyone putting their differences aside to help humanity in the face of catastrophe. #OneAmericaAppeal pic.twitter.com/2TPdPonvWv

— xoxo, Gaga (@ladygaga) 22 de octubre de 2017