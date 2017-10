Es mejor que no leas en español “El Capital” de Carl Marx

Un colombiano ha analizado a profundidad esta obra y encontró más de medio millar de errores

En 2017 se cumplen 150 años de la primera edición de “El capital” de Karl Marx, el libro que ha alimentado un torrente de pensamientos, debates, movimientos políticos que aún en nuestros días sigue avanzando y ramificándose sin pausa.

Esa obra ha tenido una influencia profunda en América Latina, no solo en ámbitos académicos sino también en las trincheras de las revoluciones de izquierda que se extendieron por la región, especialmente hacia mediados del siglo pasado.

Hoy también se sigue leyendo, con más o menos profundidad, en casas de estudio de toda la región.

Pero hay un problema.

Traducción errada

La versión más difundida en español —y es algo que conocen estudiosos de “El capital”— tiene muchos problemas de traducción, algunos serios, tanto que pueden llevar a errores de interpretación; ninguna versión está exenta de tener algún error, dicen los que las conocen al detalle.

Y hay alguien que se tomó el trabajo de zambullirse por diez años en esas obras, buscando esos problemas de traducción.

Erick Pernett, colombiano, cursó un doctorado en el Instituto de Sociología de Moscú de la Academia de Ciencias de lo que era la Unión Soviética, entre 1978 y 1984.

“Cuando volví de la Unión Soviética me especialicé en Marx” , le dijo a BBC Mundo. “Cuando me pensioné (hace una década), como ya había encontrado errores me dediqué a releer y sistematizarlos”.

Encontró decenas y decenas de erratas, errores de redacción, errores de fórmulas, errores conceptuales.

“En el fondo”, dijo, “todos son errores que afectan conceptualmente la obra”.

Se concentró en la edición más popular, la del Fondo de Cultura Económica (FCE), que salió por primera vez a la venta en 1946. Para determinar dónde había fallos contrastó con otras tres ediciones en español y, ante la duda, con una edición en ruso.

Y a su vez BBC Mundo contó con la ayuda de la académica y traductora (del alemán al español, entre otros idiomas), también colombiana, Erna von der Walde, para contrastar algunos de esos errores señalados por Pernett con la edición original en alemán.

Algunos ejemplos

Estos son tan solo algunos de los más de 500 que detectó Pernett, compilados en un libro de su autoría que sale al público este lunes.

En el tomo I, página 102, de la 2ª edición se lee (el error está en negritas, al igual que la corrección más abajo):

“Si dejamos a un lado cierta excepción, el atesoramiento excesivo de dinero, cuando rebasa el nivel medio, es síntoma de que la circulación de mercancías se estanca o de que las metamorfosis de las mercancías se desarrollan ininterrumpidamente“.

Pero Pernett dice que debería leerse (y von der Walde está de acuerdo):

“Si dejamos a un lado cierta excepción, el atesoramiento excesivo de dinero, cuando rebasa el nivel medio, es síntoma de que la circulación de mercancías se estanca, o de que las metamorfosis de las mercancías no se desarrollan ininterrumpidamente“.

Algo que no se corrigió en la 4ª edición de la obra, de 2014, por parte del FCE.

En otros casos faltan párrafos completos en la traducción.

Y se suceden muchos errores conceptuales, como este (del tomo II, página 27):

“Por tanto, la fórmula que expresa el ciclo del capital-dinero es: D – M… P… M’ – D’. Los puntos indican la interrupción del proceso de producción y M’ y D’ representan M y D incrementados por la plusvalía”.

Que realmente es:

“Por tanto, la fórmula que expresa el ciclo del capital-dinero es: D – M… P… M’ – D’. Los puntos indican la interrupción del proceso de circulación y M’ y D’ representan M y D incrementados por la plusvalía”.

También Pernett identificó esta omisión —que afecta conceptualmente el texto— en la página 339 del tomo II, de la edición del FCE:

“En cambio, el dinero que el obrero recibe del capitalista solo entra en posesión de este valor antes de pagarlo“.

De acuerdo con él, debería ser:

“En cambio, el dinero que el obrero recibe del capitalista, solo lo recibe después de haberle concedido a éste, el uso de su fuerza de trabajo, después que la misma está realizada ya en el valor del producto. Por tanto, el capitalista posee este valor, antes de pagarlo“.

Aunque von Erna der Walde sugiere esta variación (en negritas), de acuerdo con el original en alemán:

“En cambio, el dinero que el obrero recibe del capitalista, solo lo recibe en primera instancia después de haberle concedido a éste, el uso de su fuerza de trabajo, después que la misma está convertida ya en el valor del producto. Por tanto, el capitalista se ha apropiado de este valor antes de haberlo pagado“.

También hay erratas, como lo siguiente señalada por Pernett en el tomo III, página 262, del FCE:

“En primer lugar, por razón de la creciente suspensión relativa (…)”.

Que debería ser:

“En primer lugar, por razón de la creciente sobrepoblación relativa (…)”.

“Dificilísimo de traducir”

Así como estas, Pernett encontró decenas y decenas de errores, omisiones, confusiones.

Lo que ocurre, le dijo a BBC Mundo Erna von der Walde es que “el vocabulario de Marx es dificilísimo de traducir”.

Por ejemplo, los términos que tienen que ver con el valor. En el caso de “valor de uso” o “valor de cambio” se utilizan dos sustantivos para construir cada término español, cuando en inglés o alemán es un sustantivo más un adjetivo. Como este, hay innumerables problemas de traducción en esa obra.

En cualquier caso, el uso de traducciones con errores o problemas ha sido tema de largo de los estudiosos de “El capital”.

El escritor venezolano Ibsen Martínez publicó una breve pieza en el diario “El País” en la que contaba una anécdota del Chile de la época de Salvador Allende.

Un grupo de estudiantes leía la edición del FCE en un seminario académico sobre el primer tomo de “El capital”, dictado por una mítica profesora.

Un día, en medio del curso, un estudiante argentino que estaba allí les dijo a todos que eso que estaban leyendo estaba mal, que la traducción estaba plagada de errores y cuestionó cuál sería su capacidad revolucionaria si la basaban en un texto equivocado.

Y según el trabajo de revisión de Pernett, las equivocaciones no son pocas.

El estudioso halló 510 errores en los tres tomos de “El capital” del FCE (130 en el I, 162 en el II y 210 en el III).

Una tercera parte de todos ellos, la mayoría, es de tipo conceptual.

