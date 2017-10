Los Angeles Dodgers vs Houston Astros, Juego 2 Serie Mundial, horario y canales de TV

La serie está 1-0 a favor de los angelinos.

Los Angeles Dodgers tomó ventaja 1-0 en la apertura de la Serie Mundial de béisbol contra Houston Astros.

Los angelinos se impusieron 3-1 en una gran noche de Clayton Kershaw.

Para la segunda contienda los Dodgers tendrán al zurdo Rich Hill (12-8) como abridor mientras que Astros pondrá al derecho Justin Verlander (15-8).

Por TV e Internet

Qué: Houston Astros @ Los Angeles Dodgers Juego 2 Serie Mundial

Dónde: Dodger Stadium, Los Ángeles

Hora: 8:00 p.m. ET/ 7:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT

TV: FOX, FOX Deportes

Internet: FOX Sports GO, FUBO