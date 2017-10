Chef James Tahhan responde tras momento incómoda con Kuno Becker en ‘Un nuevo día’

Seguiré haciendo lo que hago siempre con la mejor vibra, para llevarles a ustedes lo mejor. Siempre pendiente de sus comentarios y likes, los quiero. . Y aquí les dejo la receta para que la terminen -sin tanta pimienta- 🙈 . . . . Pollo en salsa de pimienta. Ingredientes: -2 pechugas de pollo finas. -1/4 de taza de salsa inglesa. -1/4 taza de crema de leche. -2 cucharadas de pimienta negra entera o pimienta verde entera. -Perejil. Preparación: Doramos las pechugas de pollo en una sartén por ambos lados. Retiramos y agregamos la salsa inglesa. Reducimos a la mitad, agregamos la crema, la pimienta y regresamos las pechugas a la salsa. Servimos con un poco de perejil para decorar. . . . Posdata: ya sé que está receta no es vegana, pero si estás conmigo en mi reto #22DiasConChefJames entonces el link de mi bio es para ti. 🥑🥑🥑

