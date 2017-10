Bill Cosby intenta obtener préstamo de $30 millones para enfrentar sus problemas legales

El comediante, de 80 años, busca obtener el dinero, a través de su mansión de casi mil 115 metros cuadrados

Bill Cosby está tratando de conseguir un préstamo de $30 millones de dólares, a través de su casa en Upper East Side, para enfrentar sus gastos legales ahora que está siendo demandado de nuevo por abuso sexual, informó Page Six.

El comediante, de 80 años, busca obtener el dinero, a través de su mansión de casi mil 115 metros cuadrados, y contratar un nuevo abogado.

“Cosby está buscando conseguir un préstamo de 30 millones de dólares a través de su casa. Lo cual significa que está desesperado porque el banco no le da el dinero.

“Los préstamos de grandes cantidades tiene grandes intereses y por lo general requieren ser pagados en un corto tiempo, como un año”, dijo una fuente cercana en exclusiva al medio especializado.

Cosby compró su mansión en 1987 por $6.2 millones de dólares y gastó $1.2 millones más en renovarla. La casa está ubicada en una exclusiva zona, pues incluso tiene como a vecina a la Princesa Marie-Chantal de Grecia.

“Pero los prestamistas no están dispuestos a darle el dinero a Cosby porque no creen que tenga suficiente capital. Además, los prestamistas creen que si aceptan la hipoteca de la casa, no podrán venderla.

“La procedencia y la historia de una casa es muy importante, y los compradores sin duda se dejarán llevar por la idea de lo que podría haber sucedido en la casa a lo largo de los años, y que dormirán en la habitación de Cosby“, agrega el informante.

El cómico recién despidió a su abogado, Tom Mesereau, quien ha sido reconocido por haber defendido a Michael Jackson.

El nuevo equipo legal de Cosby incluye a la exfiscal federal Kathleen Bliss y a Samuel W. Silver.

Cosby ha sido acusado de abuso sexual por más de 50 mujeres. El cómico ya terminó un juicio al respecto y enfrentará uno más el próximo año.

POR: Ángela Elizabeth Méndez Carrillo