Hace muchos años, Halloween o Víspera de Todos los Santos empezó como una conmemoración celta en Gran Bretaña. Su tradición era de ponerse disfraces para espantar a los fantasmas y espíritus. Era una gran fiesta en la cual la gente encendía hogueras, como otro método para deshacerse de los malos espíritus. Hoy en día, el 31 de octubre es el día de Víspera de Todos los Santos, la cual se celebra con niños y adultos usando disfraces y saliendo a la calle a pedir “Trick or Treat”. Esta es una actividad donde la gente va a las tiendas o a las casas a pedir dulces.

Aun así, Halloween no se celebra de la misma manera en todos los países, aunque podría en cierta manera ser similar. Quizás la tradición más mal juzgada sea la del Día de los Muertos.

El Día de los Muertos es un festivo que se celebra en México, específicamente en las regiones del centro y del sur, al igual que en los Estados Unidos, por las personas con ascendencia mexicana.

Celebrado por 3 días, empieza el 31 de octubre y se termina el 2 de noviembre, familiares y amistades se reúnen para rezar y conmemorar a los familiares y amistades que han fallecido, al igual que estos días son para ayudarlos a pasar su viaje espiritual.

El 1 de noviembre, también se llama Día de Todos los Santos. Este es el día para que los niños hagan sus propios altares para que los Angelitos, los espíritus de los niños, vengan a visitarlos. En este día, los espíritus de los adultos vendrán a visitarlos también. El mismo proceso del día anterior es hecho por los adultos.

En estos dos días, los vivientes se preparan para el 2 de noviembre, haciendo altares especiales y privados, conocidos como ofrendas, para honrar a los que han muerto. Otra tradición común que también se usa para este festivo de tres días, es el uso de las calaveras, (lo cual es una representación del cráneo humano, para decoración o para comer), flor de cempasúchil (que solo se usa en el Día De los Muertos), velas, colores brillantes, fotos, y lo más importante, la comida y bebida preferida del difunto.

El 2 de noviembre, es el Día de Todas las Almas, donde las familias usualmente se reúnen en los cementerios para decorar las tumbas de sus seres queridos. Es aquí, donde la gente también trae la comida y bebida preferida del muerto, cuando estuvo en vida. Los familiares también traen una foto o posesión para dejar en la tumba. Las familias pasarán la noche en el cementerio, y compartirán recuerdos y la comida del difunto.

Estos tres días de celebración son para recordar a los que han fallecido y para nunca olvidar los buenos momentos que tuvieron con sus seres queridos.

-Lessley Perez es estudiante de la High School for Media and Communications, Class of 2019.

