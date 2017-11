¿Tienes fotos en sostén? Tu iPhone las detectará de inmediato

Una usuaria de iPhone se dio cuenta de que su teléfono inteligente era capaz de agrupar por sí mismo algunas de sus fotografías en una carpeta especial, lo cual le llamó la atención.

Al ingresar a la aplicación Photos, misma que viene preinstalada por defectos, se le ocurrió hacer una búsqueda por palabras clave, en este caso, utilizando el término “brassiere” (sostén en algunos países de Latinoamérica).

De inmediato fue a Twitter para “acusar” a su dispositivo y advertirle a otras chicas sobre tal situación: “¡Atención a todas las chicas! ¿por qué Apple hizo una carpeta con esas imágenes?”

ATTENTION ALL GIRLS ALL GIRLS!!! Go to your photos and type in the ‘Brassiere’ why are apple saving these and made it a folder!!?!!?😱😱😱😱

— ell (@ellieeewbu) 30 de octubre de 2017