Video: Así murió Mónica Robles en el final de ‘El Señor de los Cielos 5’

El personaje que interpretaba Fernanda Castillo tuvo un trágico final

El capítulo final de “El Señor de los Cielos 5” tuvo muchas sorpresas, pero la que más sorprendió a la audiencia fue la muerte de Mónica Robles.

El personaje interpretado por Fernanda Castillo parece morir tras recibir el impacto de una bala en el pecho. Fue El Cabo (Robinson Díaz) quien le puso fin después de que años atrás ella lo entregara a Aurelio Casillas (Rafael Amaya).

A pesar de que se da a entender que Robles murió, los televidentes nunca ven que se cierra los ojos el personaje, y Casillas dice que nunca se encontraron su cuerpo tiempo después.

“Desde ese día que se fueron al norte, no se supo más de Mónica”, dice Casillas en una voz en off. “Con la Mónica me quedaron muchas cosas por hablar, muchas peleas pendientes, mucho cariño por darnos porque ya me había acostumbrado a que éramos eso… familia”.