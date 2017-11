Nacho explota contra Chino y lo tacha de “bestia animal”

Ya no se pueden ver "ni en pintura"

El exitoso dueto que formaron Chino y Nacho no solo se disolvió, sino que terminó en un pleito entre sus integrantes, que ha ido escalando hasta llegar a fuertes insultos en público.

Este fin de semana Miguel Ignacio, nombre verdadero de Nacho, explotó en contra de su excompañero, por unas declaraciones que dio a “El Gordo y La Flaca” de Univision.

“Bestia, animal… ¿tú crees que no veo a mi familia porque no quiero?”, dijo en un video Nacho, a propósito de las palabras de Chino sobre su situación migratoria en Venezuela. Y es que según Nacho, no puede salir de su país natal y viajar a Estados Unidos con su residencia, por no contar con pasaporte.

Después del revuelo que causaron estas declaraciones, Nacho se mantuvo firme en lo dicho, reiteró su malestar con Chino, con quien estuvo en dueto desde 2007.

Aunque nunca expresaron las verdaderas causas de su separación, las diferencias entre los cantantes se fueron haciendo cada vez más evidentes. Se evitaban en eventos donde coincidían y cuando eran cuestionados por la prensa, contestaban con ironías que tenían un dejo de verdad: “Nos odiamos, la verdad“, dijo Nacho riendo en los Premios Juventud 2017.