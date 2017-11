Primer tuit de James Comey en Twitter se vuelve viral “literalmente” en nueve segundos

Ni una celbridad habría cuasado tal tipo de delirio. El exdirector de FBI, James Comey, que fue despedido en mayo por el presidente, Donald Trump, abandonó hoy el pseudónimo utilizado en su cuenta de Twitter después de que fuera identificado como el autor del usuario “@FormerBu”.

Comey añadió un retrato, cambió el usuario por “@Comey” y asoció al mismo su verdadero nombre, ya que cuando empleaba el alias el título escogido fue el de Reinhold Niebuhr, en referencia al teólogo sobre el que el exdirector del FBI escribió una tesis universitaria.

“Ésta es mi nueva plataforma. Contento de ser parte del universo de Twitter. Agradecido a Reinhold por haberme cubierto estos últimos años”, ha bromeado Comey en la red social sobre el anonimato mantenido en la cuenta después de que se creara en febrero de 2014.

Here’s my new handle. Glad to be part of the Twitterverse. Grateful to Reinhold for the cover these last few years.

— James Comey (@Comey) November 6, 2017