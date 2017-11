¿Quién es el CEO que correrá en las 24 Horas de COTA?

El evento se celebra este próximo fin de semana en el circuito de Austin, Texas.

Foto: AM media

Lo más normal es ver a los CEOs de las grandes compañías metidos en salas de juntas, en oficinas muy bien equipadas y en reuniones de suma importancia. Sin embargo, hay algunos directores de empresas que rompen un poco con el molde y llevan su gestión al siguiente nivel. Hay quienes gustan también, sobre todo dentro del mundo de los autos, en involucrarse un paso más de lo que dictan las costumbres.

Hoy la sorpresa ha sido cortesía de Aston Martin, pero sobre todo de parte de su CEO, el Doctor Andy Palmer, quien estará compitiendo en las 24 Horas de COTA, donde toma parte en la parrilla de arrancada de la categoría SP3, al volante de un Vantage GT8.

Descrito como “un entusiasta piloto aficionado”, Palmer ha estado mejorando claramente su manejo en las carreras del Aston Martin Owners Club, donde ha participado este año en el Reino Unido, llevadas a cabo en pistas como Snetterton, Brands Hatch, Rockingham y Silverstone, ayudado por los propios pilotos de la fábrica de Le Mans ganadores de su clase, Darren Turner y Jonny Adam.

Las labores al volante las estará compartiendo con Paul Hollywood y Pete Cate, ambos ya han corrido con Aston Martin- junto con el participante de Le Mans, John Hindhaugh.

“Es un verdadero placer para mí participar en la carrera en COTA”, dijo Palmer. “Es un circuito fantástico con algunas secciones rápidas y algunas curvas técnicas y apretadas, y sé que nuestros pilotos de WEC disfrutan correr allí. No tengo ilusiones de ser el próximo Turner o Adam, pero estoy agradecido por todos los consejos que puedo obtener de los profesionales”.

Por inusual que pueda ser en la industria en general, Palmer no es el primer jefe de Aston en correr a ese nivel. También se sabe que su predecesor, el Dr. Ulrich Bez, subía detrás del volante de vez en cuando, incluso compitiendo en la carrera de las 24 horas de Nürburgring. Y el ex presidente de AM, David Richards comenzó como copiloto de rally, ganando el Campeonato Mundial con Ari Vatanen en 1981, antes de fundar la consultora de carreras Prodrive.