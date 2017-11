John Leguizamo dignifica a los latinos con mucho humor

El actor, productor y comediante estrenará oficialmente en Broadway 'Latin History for Morons', su sexto show unipersonal

Impulsado por la ausencia de aportes latinos en los libros de historia norteamericana, el actor y comediante John Leguizamo emprendió una búsqueda ancestral que rinde tributo a la contribución de heroicas figuras hispanas en su sexto show unipersonal. Pero para Leguizamo la cotidianidad de los latinos en Estados Unidos suma un nuevo capítulo a la historia, marcado por un ‘absurdo’ que parte desde la propia Casa Blanca.

“Es absurdo que si los latinos somos cerca del 20 por ciento de la población encuentres sólo el uno por ciento de nuestra comunidad en el gabinete presidencial. Una sola persona (Alexander Acosta, secretario de Trabajo) nos representa. Por otro lado, en Hollywood tenemos apenas un tres por ciento de los latinos trabajando en la industria, lamentable e injusto”, agrega Leguizamo quien presenta su monólogo ‘Latin History for Morons’ en el teatro Studio 54 hasta el 4 de febrero.

El unipersonal, que debutará en Broadway oficialmente el próximo miércoles 15, llevó al actor a escudriñar los más diversos libros de historia durante cuatro años, una investigación que resume en 95 minutos sobre el escenario sin censuras y con mucho humor.

“La parte más difícil de este proceso fue condensar toda la información que tenía a mano, porque me preguntaba qué tanta carga de historia podrá aguantar el público. No quiero saturarlos, pero tengo que encajar de alguna manera todos estos personajes fantásticos y sus aportes”, agrega Leguizamo que ahora incluye entre sus libros favoritos ‘Las venas abiertas de América Latina’, de Eduardo Galeano. “Ese libro es increíble si tengo que recomendar uno de todos los que leí, sin dudas sería ese que está maravillosamente escrito”, agrega sobre la producción dirigida por Tony Taccone.

Por amor a su hijo

Leguizamo cuenta que la idea del show nació a raíz del acoso que recibiera su hijo en la escuela por su origen latino y explica que aprender sobre la historia y contribuciones propias de la comunidad es la mejor forma de empoderamiento que un hispano puede tener en sus manos. De igual manera plantea que aunque el maltrato hacia los latinos siempre ha existido, el clima político que vive el país demanda cambios y más voces de reclamo.

“La diferencia ahora es que estamos más politizados. Estamos viviendo un clima difícil con un presidente (Donald Trump) que sin reservas nos insulta constantemente y que propicia un ambiente discriminatorio, nos sentimos vulnerables, acosados. Necesitamos más voces en favor de nuestros derechos. En este sentido también contamos con gente valiosa como (los demócratas) Julián Castro y Tom Pérez, entre otros, que alzan sus voces por la comunidad”, agrega el actor, ganador de un premio Emmy y conocido por su actuación en filmes como ‘The Take’, ‘The Crash’ y ‘Carlito’s Way’

Leguizamo, de origen Colombiano que creció en el área de Queens y que incluye entre sus producciones en teatro ‘Ghetto Klown’ y ‘Freak’, considera que los aportes que realizan los latinos al país son invaluables, por lo que una reforma migratoria resulta esencial.

“Nos merecemos una reforma real que dignifique la labor de miles de latinos que día a día realizan trabajos que ninguna otra comunidad haría, aportes en todos los terrenos. Nuestra comunidad es un motor esencial para esta economía, los latinos tenemos un fuerte poder adquisitivo y nadie puede negar que este es un país creado por inmigrantes”, agrega el actor que además trabaja en la presentación de un documental titulado ‘Latin History for Morons: The Road to Broadway’, en el que resume el proceso de creación de su más reciente unipersonal, que llega al distrito de los teatros tras agotar funciones en The Public Theater, en la ciudad y el Berkeley Repertory Theater en California.

Para Leguizamo trabajar en Nueva York y en particular en Broadway es una combinación insuperable, porque al margen de su labor en cine y televisión, asegura que el teatro sigue siendo su gran amor y la Gran Manzana su refugio por excelencia.

“El teatro es energía, es definitivamente una gran pasión, el contacto con el público es algo inigualable, como la sensación que me produce caminar por la ciudad en la que crecí y en particular por el East Village que es mi área preferida. Hay tanto arte, tanta historia en sus calles que es como si redescubriera esta zona continuamente”, concluye.

En detalle:

Qué: El show ‘Latin History for Morons’

Dónde: Studio 54, 254 West, calle 54

Cuándo: Funciones en curso, el debut oficial es el día 15 de noviembre

Información: http://www.latinhistorybroadway.com

Boletas: Desde $55 (‘Rush tickets’ a $29, oferta limitada con descuento, en http://www.todaytix.com)