MTA pide ayuda al NYPD para retirar a desamparados del los trenes

Más de 3,500 arrestos y 12,300 órdenes de comparecencia han sido emitidas por delitos contra la calidad de vida este año

Trabajadores de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) reportaron que hay tantos borrachos desmayados y personas sin hogar que duermen en los vagones de los trenes que llegan a las últimas estaciones del metro, que necesitan la ayuda del Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD) para pedirles que se retiren.



El Sindicato de Trabajadores del Transporte pidió a la Uniformada desplegar oficiales en las estaciones del Subway para ayudar a los trabajadores a desocupar los vagones antes de que sean enviados a los estacionamientos.



A veces, pasajeros rebeldes se ponen violentos y atacan a los trabajadores de la MTA que intentan sacarlos, dijeron los dirigentes sindicales.



“Cuando despiertas a alguien, no sabes en qué estado van a estar”, dijo Crystal Young, presidente de la división de conductores del sindicato. “A veces, los empleados son atacados. A veces, les escupen “.

Hay 33 estaciones terminales en la ciudad, y el sindicato quiere policías en cada una de ellas, dijo Young.



“La prevalencia de pasajeros sin hogar y ebrios plantea un desafío difícil para todos los que trabajan en el metro”, dijo el presidente de TWU Local 100, Tony Utano.



La petición del sindicato se produce un día después de que The Post publicara un video captado con un teléfono inteligente, que mostra cómo un trabajador de la MTA arrastra y patea a un pasajero borracho del tren G.

El Comisionado de Información Pública del NYPD, Stephen Davis, dijo en un comunicado el pasado 23 de octubre que los oficiales de la Policía habrían ofrecido servicios y refugio a más de 10,000 personas desamparadas en lo que va del año 2017. Y que el 90 por ciento han rechazado.

“La falta de vivienda no es un delito y las personas sin hogar que no están violando las reglas del metro no pueden ser expulsadas del sistema”, indicó el comunicado, agregando que más de 3,500 arrestos y 12,300 órdenes de comparecencia han sido emitidas por delitos contra la calidad de vida este año.