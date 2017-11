Video: Carmen Salinas estalla contra Kate del Castillo por hablar mal de Televisa

La actriz habló de su experiencia en las comidas de publicistas en Televisa

Las declaraciones de Kate del Castillo en el documental que realizó para Netflix sobre su encuentro de El Chapo, sobre el supuesto catalogo en Televisa donde las actrices eran forzadas a servir de damas de compañía para publicistas, han causado polémica en el medio.

Reporteros han abordado a las celebridades de la televisora mexicana para saber si es verdad. La estrella Carmen Salinas fue cuestionada sobre el asunto y estalló contra la hija de Eric del Castillo.

“Está trabajando tu papá ahí mi reina, no puedes hablar de la casa donde trabaja tu padre que es un gran actor y un gran señor”, dijo Salinas. “No puede ser que hables mal de la empresa que nos dio y que nos ha dado de comer a todos y nos ha dado mucho trabajo”.

Salinas habló de su experiencia en esas comidas y le sugirió a Kate mejor quedarse callada sobre esos asuntos.

“Iban los patrocinadores con sus hijas o con los hijos y se retrataban con nosotros. Los productores de los programas, iban los publicistas. Era una reunión donde nos reuníamos todos, quien sabe en qué televisora trabajaría ella, yo no sé, pero por favor mejor ni debería hablar”, agregó Salinas.

“Yo sí, aunque ya no tenga exclusividad con Televisa, es una casa que me dio de comer por más de 60 años. No soy una gente malagradecida ni voy a hablar de los señores Azcárraga porque a todas las actrices que vendían mucho las telenovelas y que ganaba mucho dinero les daba su casa, a Thalía, a Verónica Castro, a todas las quería tener bien, a los niños actores, a Colunga, a William Levy, a todos les dieron su casa porque vendían”.