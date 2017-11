VIDEO: Tiene 98 años y se mudó a un geriátrico para cuidar de su hijo de 80

Ada y su hijo son inseparables y les encanta pasar tiempo juntos

No hay nada más fuerte que el amor entre una madre y su hijo y esta historia es el perfecto ejemplo de lo fuerte que es este vínculo. Ada Keating, de 98 años, se fue con su hijo Tom, de 80 años, al asilo Moss View de Liverpool, Inglaterra, para cuidarlo.

Ada y su marido Harry, ya fallecido, tuvieron 4 hijos: Tom, Barbara, Margi y Janet, quien murió a los 13 años. Antes de retirarse, Tom trabajaba como pintor y decorador, pero en 2016 tuvo que irse a un asilo porque necesitaba más ayuda.

“Todas las noches le doy las buenas noches a Tom en su habitación y voy a darle los buenos días también,” dijo Ada, que solía ser enfermera auxiliar. “Cuando voy a la peluquería él me espera a que vuelva y me da un abrazo”, comenta.

“Acá son todos muy buenos y me alegra ver más a mi madre ahora que vive aquí. Se le da muy bien cuidar de mí. A veces hasta me dice que me porte bien”, cuenta Tom.

“Es conmovedor ver la cercana relación que comparten Tom y Ada, y nos encanta poder ayudar en las necesidades de ambos,” dijo Philip Daniels, gerente del asilo. “Es muy raro ver a madres e hijos juntos en el mismo asilo y queremos hacer de su tiempo juntos lo más especial posible.”

Como dice Ada: “Nunca dejas de ser madre”.