Camila Cabello demostró que ya ni se acuerda de Fifth Harmony

La intérprete brilla con luz propia

La cantante Camila Cabello demostró anoche con creces que no necesita a sus antiguas compañeras de Fifth Harmony para destacarse en un mundo tan competitivo como el de la música pop, ya que la intérprete de origen cubano no solo se hizo con uno de los galardones más importantes de la ceremonia de los MTV Europe Music Awards que tuvo lugar ayer domingo en el estadio londinense de Wembley, el de mejor artista pop; de paso, también hizo toda una exhibición de su talento vocal al interpretar en directo su exitoso sencillo ‘Havana‘.

Consciente de que acababa de vivir una de las veladas más especiales de su corta pero significativa trayectoria, la joven estrella de 20 años no tardó en dirigirse a todos sus fans de la esfera virtual para celebrar con ellos semejante triunfo y, sobre todo, para darles las gracias por ese apoyo incondicional que sin duda le ha ayudado a mantenerse en lo más alto desde que, hace ya un año, decidiera abandonar la banda que la dio a conocer para navegar en solitario.

“¡Mi ejército! ¡Lo hemos conseguido! Os quiero tanto, chicos, sé que habéis hecho todo lo posible para poder votar por mí y este es el resultado. Ojalá pudiera extender mis brazos y daros un abrazo a todos por darme momentos como este, así que de momento aceptad este abrazo virtual que os mando desde aquí. ¡Gracias, gracias, gracias!”, les dirigió la artista llena de emoción a través de Instagram, donde además compartió una imagen en la que posaba embelesada con su estatuilla.

La actuación de Camila fue claramente una de las más espectaculares y aplaudidas de la noche, entre otras razones, por el hecho de que fue capaz de sacarle el máximo partido a ese gigantesco escenario que dominaba buena parte del estadio al recrear fielmente ese exotismo tropical en el que se inspira ‘Havana’, incluyendo además una llamativa piscina en la que ejecutó una elaborada coreografía rodeada de bailarines.

Por si eso no fuera suficiente, la estadounidense recibió una dosis triple de felicidad teniendo en cuenta que su buen amigo Shawn Mendes, con quien comparte el exitoso dueto ‘I Know What You Did Last Summer’, se consolidó también como el gran ídolo juvenil del momento al llevarse a casa los tres premios principales a los que optaba: mejor canción, mejor artista y mejor base de fans.