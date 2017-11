En El Bronx denuncian uso de excusa de mejoras en edificios para subir la renta

Residentes de El Bronx demandaron a su casero tras incrementarles el alquiler por reparaciones en áreas comunes, mientras ignora los daños serios en sus apartamentos

Pedro Alomar lleva cuatro años viviendo en el 911 de la Avenida Walton, en El Bronx, y aunque asegura que en los últimos tres años se la ha pasado rogándole a su casero que le repare el piso y otros daños en su apartamento, no ha tenido ningún resultado e incluso el pasado 13 de septiembre recibió una noticia que le cayó como un balde de agua fría: Ahora tendrá que pagar $40 mensuales más en su renta.

El casero de Alomar le subió la renta gracias a que recibió un beneficio otorgado por la Oficina de Administración de Renta del Estado, conocido como Mejora Capital Mayor (MCI), que permite a los dueños de manera legal incrementar los costos de alquiler en cualquier momento, cuando se realizan reparaciones en áreas que benefician a todos los inquilinos, algo que muchos desconocen.

Y aunque según la División de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado, cuando los propietarios hacen mejoras o instalaciones en un edificio sujeto a las leyes de renta estabilizada o controlada, pueden solicitar el aumento de rentas, los inquilinos del 911 de Walton se sienten frustrados y sin ninguna protección.

“El landlord está arreglando unos techos y el elevador para mostrar que está haciendo algo por el edificio y así subirnos la renta, pero los daños con los que vivimos a diario dentro de los apartamentos siguen sin resolverse”, comentó Alomar, explicando que aunque apelaron el aumento, aduciendo las violaciones en los apartamentos, la decisión fue ratificada.

“Ahora lo único que esperamos es que le ordenen reparar inmediatamente todos los daños que hay en el edificio, porque no es lógico que estemos pagando más y no nos arreglen nada en las viviendas”, agregó el boricua, quien este lunes se sumó a una protesta en frente de la Corte de Vivienda de El Bronx, donde 31 familias del mismo edificio instauraron otra demanda, y de paso exigieron el fin del programa de aumentos de renta MCI.

Inquilinos vulnerables como Bonfilio Ramírez, quien lleva 35 años en ese edificio, aseguran que el beneficio MCI está siendo usado por caseros inescrupulosos como una táctica para desplazar a familias de bajos recursos y después rentar los apartamentos a mayor costo, algo que comparte la residente María Grenada.

“Dicen que arreglan afuera para cobrar más y adentro no hacen nada porque quieren sacar a la gente que después no va a poder pagar rentas más altas”, afirmó la mujer, quien pone en duda que el casero y la firma Unger Realty Services hayan gastado los $413,000 que afirman gastaron en reparar cableado eléctrico, elevadores y el sótano. “Yo no veo cambios grandes. El elevador sigue dañado y es la misma viejera y hace unos días quedó atrapada una señora ahí”, agregó la inquilina, mencionando que el casero incluso le ofreció $10,000 para que se fuera de su apartamento.

Michael Leonard, abogado de las familias afectadas, y miembro del Urban Justice Center, aseguró que el casero Mark Neiman recién ha empezado a resolver algunas reparaciones ante la presión de los inquilinos, pero agregó que usó el beneficio de incrementos MCI como una táctica.

“Esta es una estrategia común utilizada por los propietarios en los barrios aburguesados. Fue solo porque los inquilinos se organizaron y trajeron este caso que el propietario se volvió receptivo a sus necesidades”, agregó el abogado.

Rafael Espinal, miembro del Comité de Vivienda del Concejo Municipal, criticó la manera como muchos caseros de la Gran Manzana están actuando sacando provecho del programa Mejora Capital Mayor (MCI).

“Los propietarios deben hacer ciertas mejoras para mantener los apartamentos seguros y estas mejoras no deben dar como resultado una renta más alta u otras tácticas de miedo”, dijo el líder político, quien agregó que las autoridades de renta y vivienda deben tomar cartas en el asunto para inspeccionar los casos. “Mi oficina analizará esto y la ciudad debería vigilarlo para asegurarse de que los propietarios no usen sus programas como una excusa para expulsar a las personas de sus hogares”.

Consultamos a la oficina del casero denunciado, pero respondieron que no están interesados en dar declaraciones a los medios.

Buscan cambiar las leyes

La asambleísta estatal Carmen De La Rosa criticó también la manera como opera el permiso de incremento de renta por mejoras en los edificios y no solo mencionó que pone en riesgo las unidades de renta regulada existentes sino que agregó que es un sobrecosto extremo.

“El MCI se le agrega a una renta a los inquilinos y se dejan a perpetuidad, mucho después de que el inquilino pagó el costo del trabajo al propietario, sigue pagando, dijo la líder de Albany, al tiempo que urgió a que se revise ese beneficio. “Cambiar la ley estatal es una prioridad y seguiremos presionando para que haya cambios que proporcionen a los inquilinos la posibilidad de vivir en condiciones decentes, humanas y asequibles”.

Entre tanto, la senadora estatal Marisol Alcántara anunció que presentó un proyecto de ley para haya más transparencia en las obras que los caseros afirman realizar cuando obtienen beneficios de renta.

“Me comprometo a garantizar que cuando los propietarios reclamen que realizaron mejoras en las unidades, los inquilinos puedan verificar el trabajo realizado. Por eso introduje una legislación para crear una base de datos de los principales proyectos de mejora capital y el costo asociado con ellos”, dijo la dominicana.

Asimismo, el contralor Scott Stringer hizo un llamado a las autoridades estatales para que promuevan cambios de fondo en las leyes de renta, entre ellas el beneficio MCI. “Tenemos una crisis de asequibilidad y los aumentos de alquileres injustificados no ayudan, por eso el Estado debe analizar minuciosamente la reforma de la renta estabilizada, incluida la implementación del programa MCI”, dijo el funcionario.

Jesús González, activista de Vivienda en Brooklyn, comentó que es pan de cada día que en las comunidades latinas propietarios aprovechen los beneficios MCI para aumentar las rentas sin tener reparaciones satisfactorias e hizo un llamado a las autoridades estatales para que hagan un mejor trabajo de seguimiento y se proteja a los inquilinos.

“Se deben denegar las solicitudes a los propietarios que tienen infracciones peligrosas para ayudar a evitar que los propietarios malos abusen de este sistema. Si hay reparaciones que pueden ser cubiertas por otra agencia estatal o de la Ciudad, no debe haber un aumento en el alquiler”, dijo el activista. “Se debería inspeccionar automáticamente todo el trabajo antes de aprobar un aumento en el alquiler y la Legislatura estatal debe hacer que los recargos MCI sean temporales y con un límite en los pagos mensuales a no más de un 6% de aumento, como indican los proyectos de ley pendientes a nivel estatal de la senadora Liz Krueger”.