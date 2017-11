Inquilinos se enfrentan a los peores caseros de NYC

La mayoría de los peores edificios de la ciudad se encuentran en vecindarios de minorías, muchos de ellos predominantemente latinos

Guadalupe Hernández llora al describir los problemas que enfrenta en su apartamento donde vive desde hace cuatro años en un edificio de El Bronx, administrado por uno de los peores caseros de la ciudad, según el informe anual de la defensora del pueblo Letitia James, dado a conocer este martes. La inquilina, madre de una niña invidente, asegura que su familia sobrevive entre roedores, moho y paredes roídas.

Hernández y sus dos hijos pequeños alquilan un pequeño apartamento en el 1183 de la Avenida Gerard, en el vecindario de Concourse. El edificio, de 54 unidades, es operado por Robert Kaszovitz y la corporación Beauty Realty Company, situada en el número de 10 de la lista de peores caseros.

En la lista los caseros se clasifican desde el peor, con el número 1, hasta el menos peor, en la posición 100, según el número total de infracciones que hayan recibido del Departamento de Conservación y Desarrollo de Viviendas (HPD) y violaciones registradas por el Departamento de Edificios (DOB), en cada una de las propiedades que poseen.

“En un momento en el que mi hija estuvo en el hospital, yo le pedí al casero que hiciera reparaciones de emergencia porque mi niña acababa de quedar ciega y necesitaba un lugar confortable. Él no hizo nada para ayudarme”, dijo Hernández. “Me hundí en una depresión, pero no me detuve. Tuve que luchar por mis derechos”.

La madre mexicana se unió a la organización Community Action for Safe Apartments (CASA) para hacer escuchar su reclamo, al igual que otros inquilinos víctimas de negligencia y condiciones inhumanas de vivienda, según activistas y defensores.

“La puerta no tiene seguridad, hay demasiados ratones y basura acumulada”, dijo la inquilina acerca de las condiciones en las que vive.

Hernández, quien es líder de la Asociación de Inquilinos de su edifico, contó que los residentes entablaron una demanda colectiva tras reportar las malas condiciones de vivienda al 311.

“Seguimos luchando para que el casero asuma su responsabilidad”, expresó la madre con evidente frustración. “La lista de los peores caseros es una herramienta poderosa que nos permite seguir luchando y que nos da argumentos para defendernos en los tribunales. Esta lista respalda las quejas de los inquilinos”.

La Defensora del Pueblo dijo en una conferencia el martes en Foley Square, en Manhattan, que cientos de miles de neoyorquinos son forzados a vivir en condiciones indecentes que ponen en riesgo su salud y sus vidas.

“Continuaremos identificando a los caseros inescrupulosos, abusivos y negligentes para brindar a los inquilinos un medio para defenderse y documentar sus reclamos en la Corte de Vivienda en su lucha por vivienda digna para sus familias”, dijo James.

Un historial de violaciones

El edificio de Hernández, por ejemplo, acumula hasta ahora 148 violaciones registradas por el HPD, según el reporte de James. Pero no es la única propiedad bajo la mirilla de las autoridades administrada por Kaszovitz, quien también figuró en las listas que realizó Bill de Blasio cuando éste fungía como defensor del pueblo antes de ser Alcalde.

El casero también opera los edificios en 1165 de la avenida Gerard (97 violaciones de HPD), 1872 de la calle Monroe (118 violaciones) y 2000 de la avenida Prospect (234 violaciones).

Las llamadas a la oficina del casero no fueron respondidas de inmediato.

El peor de los peores

La oficina de James explicó que los 10 peores caseros poseen un total de 82 edificios en Brooklyn, Manhattan, Queens y El Bronx con más de 8,000 infracciones graves al código de vivienda.

“Esta lista muestra el rostro de esas personas que básicamente creen que el dinero es más importante que las vidas de los ciudadanos que han construido esta ciudad”, expresó la funcionaria acompañada de al menos un centenar de inquilinos y defensores.

Jonathan Cohen, administrador de la compañía Silvershore Properties, encabezó el primer sitio de la lista. Sus 19 edificios en Brooklyn y Queens acumulan en promedio de 1,090 violaciones del código de vivienda y 15 violaciones de código de construcción, según el reporte de James.

Cohen ocupó el número 17 de los peores caseros de la lista del año pasado.

La creación de este listado fue una iniciativa que inició De Blasio en 2010. La listas más reciente compila en promedio el número de infracciones abiertas en un mes determinado entre octubre de 2016 y octubre de 2017. La lista considera violaciones de los requisitos de mantenimiento, como la obligación de proporcionar calefacción y mantener los apartamentos libres de plagas, así como violaciones del código de construcción.

La semana pasada, los inquilinos de uno de los edificios de Silvershore en el vecindario predominantemente latino de Sunset Park, en Brooklyn reportaron que no había calefacción en sus apartamentos, según defensores.

La compañía enfrenta actualmente una demanda colectiva. La querella, presentada en julio, pide a las autoridades que un administrador independiente realice mejoras de emergencia en las propiedades situadas en el norte y el oeste de Brooklyn.

Sin embargo, la empresa dejó en claro que “heredó muchas de las violaciones pendientes de los propietarios anteriores de los 19 edificios y que ha sido extremadamente proactiva en la solución de los problemas actuales”.

La empresa argumentó que ha realizado una gran cantidad de reparaciones y “esperamos que la cantidad de infracciones se reduzca significativamente tras las inspecciones del HPD programadas para este mes”.

Aquí están los peores edificios

Los 100 peores edificios se concentran en vecindarios de minorías en el este de Brooklyn, como Bed-Stuy, Bushwick y Crown Heights, así como en partes del Alto Manhattan, como Hamilton Heights y Manhattanville.

“Todos los inquilinos de mi edificio se unieron para presentar una demanda colectiva contra nuestro casero, esa fue nuestra única salida. No hizo caso a nuestras quejas, pasó por alto las citaciones de la Ciudad. No por ser latinos merecemos un trato como ese”, dijo Cándida Uraga, una residente de Alto Manhattan.

Los defensores dijeron que los peores propietarios a menudo tratan de expulsar a los inquilinos pobres de los apartamentos en barrios gentrificados ​​con el fin de aumentar los alquileres, por ende, no hacer reparaciones es una táctica desplazar a los residentes más antiguos

Aunque algunos sí hicieron las correcciones necesarias, pues seis caseros que se encontraban entre los 10 peores en 2016 no figuran en la lista de este año.

Lista de los peores caseros

Jonathan Cohen/Silvershore Properties: 188 unidades en 19 edificios con 1,090 HPD violaciones. Rawle Isaacs: 214 unidades en 4 edificios con 969 HPD violaciones. Thomas Steiner: 320 unidades en 4 edificios con 843 HPD violaciones. Bruce Haley: 170 unidades en 8 edificios con 826 HPD violaciones. Eric Silverstein: 237 unidades en 3 edificios con 739 HPD violaciones. Adam Stryker: 177 unidades en 11 edificios con 734 HPD violaciones. Joel Goldstein: 209 unidades en 10 edificios con 721 HPD vio violaciones. Meir Fried: 131 unidades en 18 edificios con 718 HPD violaciones. Mark Tress: 20 unidades en 1 edificio con 650 HPD violaciones. Robert Kaszovitz: 207 unidades en 4 edificios con 597 HPD violaciones.

Pulsa aquí para ver la lista completa de los peores caseros.