Endurecen lucha contra empleadores que niegan trabajo a personas con historial criminal

Desde el 2015 es ilegal solicitar información sobre el pasado judicial en un proceso de contratación, por lo que 12 compañías que violaron esa ley, recibieron penalidades

En febrero del 2016 el dominicano Tomás Ramos se sentía en el cielo, tras haber pasado satisfactoriamente la mayor parte del proceso de selección de un trabajo en la compañía Yelp, en la cual esperaba poner en práctica su carrera de Finanzas, pero en un instante se cayó de la nube. “No podemos continuar con el proceso de contratación, debido a lo que encontramos en su pasado criminal”, le informó la empresa al joven de 28 años, en un correo electrónico, explicando que un delito menor, sin cárcel y ya archivado, que había manchado su récord por una pelea en sus días de universidad, le cerraba las puertas a su futuro laboral.

El profesional quedó totalmente “devastado”, pero luego se enteró que con su accionar la compañía estaba violando el “Acta de oportunidades justas”, una ley neoyorquina vigente desde octubre del 2015, que advierte que es ilegal discriminar y solicitar información a un candidato sobre su pasado judicial, en un proceso de contratación. Esta legislación permitió que 12 compañías nacionales y locales recibieran cargos y penalidades en medio de la feroz lucha que Nueva York está promoviendo para defender los derechos y oportunidades de quienes han tenido problemas con la ley o pisado una prisión.

Así lo dio a conocer este jueves la comisionada de Derechos Humanos de Nueva York, Carmelyn Malalis, quien reveló que ese organismo levantó procesos contra las firmas Estée Lauder, Family Dollar, Kroll Associates, Taverno on the Green, Serafina Restaurants, Resort World Casino, Barilla Restaurant, Best Market, Goldfarb Properties, inVentiv Health, Safeguard Self Storage y Aaron’s Rent to Own, tras reunir evidencia de actos de discriminación a potenciales empleados con récord criminal.

“La ley de Nueva York protege a las personas con historial criminal y les da las mismas oportunidades de entrar a la fuerza laboral para que tengan una posibilidad de seguir adelante con sus vidas”, comentó la funcionaria al mencionar el “Acta de oportunidades justas”, destacando que actualmente su agencia adelanta 150 investigaciones por discriminación relacionada con pasado criminal.

“Muy a menudo la gente es prejuzgada por sus historias en vez de ser valoradas por las cualificaciones que tienen para hacer un trabajo y eso no lo vamos a tolerar en Nueva York”, advirtió Malalis. “Si alguien se siente discriminado por su historial o si sienten que les negaron un trabajo por esa razón, o si en una aplicación actual todavía le solicitan información sobre su pasado, les pido que lo denuncien y lo reporten ante la Comisión”.

Tomás Ramos se sumó al llamado de la Comisionada y aseguró que espera que su historia sirva de ejemplo para que aquellos a los que los empleadores les quieren cerrar las puertas luchen por los derechos que la ley les ampara.

“Cuando a mi me negaron el trabajo sentí que me estaban dejando sin esperanzas y sin valor por un error que cometí en el pasado, ante una práctica muy injusta, pues creo que la gente con historial criminal ya pagó por sus errores y es inhumano que tengamos que ser castigados toda la vida”, comentó el financista, quien gracias a la protección de la legislación de Nueva York, y con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, demandó a la compañía y sintió que se hizo justicia. “Aunque todavía estoy esperando que me manden al menos una carta disculpándose, recibí $20,000 de compensación por daños y pérdida de trabajo, y a ellos les impusieron una multa de $10,000”, agregó Ramos, quien actualmente trabaja como director de un Centro comunitario de El Bronx, organizando a jóvenes.

Buscan rehacer su vida

Ana Bermúdez, comisionada del Departamento de libertad condicional, destacó que es urgente que la ciudad siga en su lucha para proteger a quienes estuvieron o están dentro del sistema penal, y resaltó que un trabajo es fundamental para la estabilización de la vida de un exrecluso o quien haya sido condenado por un delito menor.

“Nosotros estamos preparando a la gente para trabajar y los ayudamos a buscar solicitudes y a prepararlos para las entrevistas, y es bien frustrante ver que los rechazan cuando les estamos diciendo que van a tener un futuro y que es importante tener aspiraciones”, dijo la Comisionada. “Los están dejando en una calle sin salida y aunque es difícil cuantificar el porcentaje de personas que sufren esa experiencia, de las 11,000 personas que estamos activamente preparando para trabajar, muy pocos son los que finalmente logran un buen trabajo”.

Khalil Cumberbatch, vicepresidente de Políticas de la Asociación Fortune Society, quien estuvo seis años recluido en prisiones estatales por un delito menor, y quien vivió en carne propia el rechazo laboral cuando salió de la cárcel, agradeció el compromiso de la Ciudad para proteger los derechos de quienes tienen récord criminal.

“En un momento en que están criminalizando a la gente por partes es importante defender el derecho que tenemos al empleo sin tener que mostrar el historial criminal en el proceso inicial para solicitar un trabajo”, dijo el activista. “La realidad es que esta ley es un gran paso hacia adelante, pero no acaba con la discriminación porque sabemos que hay empleadores que continúan con esas prácticas y yo les pregunto si quieren realmente elegir al mejor candidato para un trabajo o limitar las cosas basados en una razón de su pasado”, concluyó.

Las compañías señaladas no han emitido ningún comentario sobre las acusaciones de la Comisión de Derechos Humanos, ni respondieron a nuestras solicitudes.

Gracias al Acta de oportunidades justas:

12 compañías grandes recibieron cargos por discriminar laboral a personas con historial criminal.

$250,000 de multa enfrentan quienes cometan actos de discriminación en Nueva York.

200 reportes por discriminación por historial criminal se recibieron en 2016.

235 test de discriminación por historial criminal se realizaron en el 2016.

150 investigaciones están pendientes actualmente.

$65,000 de multa y compensación por daños contra empleados por discriminación por historial criminal le fueron impuestos a una compañía de publicidad.

$25,000 debió pagar una compañía de construcción por violar la ley de protección contra discriminación por historial criminal.

11,000 personas bajo la agencia de Libertad Condicional solicitan trabajo pero muy pocos consiguen empleo.

Dónde denunciar