El rapero Macklemore se inspira con Justin Bieber desnudo

El cantante reveló que incluso a nivel sexual Bieber le es muy inspirador...

El año pasado, durante la gira de entrevistas para promocionar su disco ‘This Unruly Mess I’ve Made‘, Macklemore consiguió acaparar un sinfín de titulares al confesar que había adquirido un cuadro del artista Dan Lacey -conocido por pintar caricaturas de personajes de la cultura popular con una tortilla situada en alguna parte de su anatomía- en el que aparecía Justin Bieber desnudo.

Comment ur reaction when you saw this 😍

Por si alguien pensaba que esa compra se había tratado de un acto impulsivo o de una mera broma, el músico ha aclarado ahora que la mencionada obra de arte decora actualmente el dormitorio que comparte con su esposa Tricia.

“Me siento muy orgulloso de él, y se ha vuelto un tema muy popular, en plan: ‘Macklemore posee un retrato de Justin Bieber desnudo con una tortilla en la po***’; ahora es como una seña de identidad“, explicó sin tapujos en el programa ‘Watch What Happens Live With Andy Cohen‘, antes de entrar a dar detalles -que nadie le había pedido- sobre el particular uso que le ha encontrado a la pintura.

NYC 🍎… 📷 @rjmckinnon

“Está encima de mi cama y cada vez que estoy con mi mujer en un momento, digamos, íntimo, siempre puedo mirarle si quiero bajar el ritmo y controlar cuándo voy a terminar“, relató para sorpresa del público y de su compañero de entrevista, el rapero T-Pain.

Sin duda, los retoños del matrimonio encontrarán esta información sobre la vida íntima de sus padres muy interesante cuando puedan leer estas declaraciones en un futuro.

Afortunadamente para ellos, aún queda bastante tiempo antes de que llegue ese momento, ya que su primogénita -Sloane- tiene tan solo dos años y aún quedan unos meses para que nazca su segundo bebé, como anunciaron ellos mismos hace tiempo a través de sus redes sociales para compartir la buena noticia del embarazo de Tricia con todos sus seguidores.