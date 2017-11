Kate del Castillo niega haber hablado de ‘prostitución’ en Televisa

La actriz de "La reina del sur" aclaró su comentario sobre lo que ahora conocemos como el "prosticatálogo"

Kate del Castillo causó polémica al aseverar que Televisa organizaba comidas con publicistas para “ofrecer” a sus estrellas.

Las declaraciones la hizo en el documental de “El Chapo” que Netflix lanzó hace algunas semanas y desde entonces ha dado mucho de que hablar.

Ahora la actriz de “Ingobernable” finalmente habla del tema y niega haber hablado de “prostitución” dentro de la televisora mexicana.

“Yo no hablé de ningún catálogo, yo sólo hablé de las comidas de publicistas que es a lo que a mí me invitaban, y cuando me enteré que eran, que eran básicamente de irte a sentar a entretener a los publicistas pues yo dije ‘no porque yo trabajo en esta empresa pero de actriz, ese no es mi trabajo, pero si me invitan a una comida yo voy con mi novio'”, explicó la actriz a SDP.

Del Castillo hizo eco de lo que dijo en su serie en la plataforma digital, que cuando la invitaron tenía pareja.

“Yo tenía mi novio en ese momento que, además, (ellos) no lo sabían, entonces (la propuesta) me ofendió muchísimo y cuando me enteré de qué se trataba pues me ofendí aún más, me pareció deplorable”, agregó.

Finalmente, la actriz explicó que habló de un momento del pasado y no sabe como se manejen las cosas hoy en día.

“Pero pues bueno, esa fue mi época, yo no sé ahorita siquiera si existen todavía esas comidas todavía, y no estoy diciendo que todos sean así, en mi época fue así, porque seguramente habrá pasado en las demás televisoras, en Azteca, en Univision, en Telemundo”, dijo.