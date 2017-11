Un padre haría cualquier cosa por una hija, ¿pero esto?

Los padres están dispuesto a todo por hacer felices a sus hijos, lo más importante siempre es pasar tiempo con ellos

A simple vista parece que Thanh Tran es un hombre muy rudo, pero cuando su hija, Adriana, le preguntó si él participaría en su clase de ballet, no pudo decir que no.

Su pequeña niña incluso lo convenció de que se pusiera un tutú negro para la ocasión. Y lo hizo.

En la clase había un padre más, pero Thanh fue el único que se disfrazó.

“Mi hija pensó que sería realmente divertido verme vistiendo el típico tutú, así que acepté para hacerla feliz”, contó el padre a Love What Maters. “Ella estaba muy orgullosa de mí y me dijo que me amaba más de 20 veces”.

La esposa de Thanh, Rebecca, filmó al adorable dúo bailando juntos. La madre que estaba embarazada se quedó fuera de es noche especial de padres y alumnos. La niña había elegido llevar a su padre, ya que quería que hiciera ballet con ella.

¡Éste es el resultado!