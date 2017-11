Exigen que corporaciones financieras se alejen del muro de Trump

Decenas de manifestantes protestaron frente a las sedes de JP Morgan Chase, BlackRock y Renaissance Technologies, por pretender enriquecerse con el proyecto del gobierno federal

Portando pancartas con las que exigían respeto a los inmigrantes y apoyo a la aprobación del Acta del Sueño, decenas de manifestantes recorrieron el viernes 17 varias cuadras de Manhattan, y se apostaron frente a las oficinas principales de las corporaciones JP Morgan Chase, BlackRock y Renaissance Technologies.

Los manifestantes denunciaron que esas entidades pretenden enriquecerse con el muro que la administración Trump quiere construir en la frontera con México, como lo demuestra el informe “El muro fronterizo de Wall Street”, presentado por el Centro para la Democracia Popular, Make the Road New York, New York Communities for Change y Partnership for Working Families.

En el documento se revela que estas corporaciones, junto a Wells Fargo están invirtiendo en Sterling Construction,único contratista que cotiza en la bolsa que construye un prototipo del muro fronterizo propuesto por Trump. Asmimismo, afirman que varios de los inversionistas de Sterling también invierten y financian centros de detención privados de inmigrantes.

“Estamos aquí para pararnos frente a las sedes de estos patrocinadores del odio, para decirles ‘basta’. Nosotros sabemos que ellos tienen inversiones en el proyecto del muro fronterizo racista de Donald Trump”, aseguró un miembro de Make the Road, identificado solamente como Alberto.

“Mientras que ejecutivos como James Dimon y Lary Fink dicen estar con la comunidad inmigrante, están invirtiendo dinero para atacarnos. Ya es hora que saquen su dinero y si quieren realmente apoyar a nuestra comunidad tienen que exigir una Acta del Sueño limpia ahora”, agregó el inmigrante.