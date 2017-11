Oscar D´ León: “No tengo mucho que inventar”

El salsero regresa a Nueva York para concierto con el que celebra sus 45 años en los escenarios

NUEVA YORK.- El venezolano Oscar D´León está de regreso “bonito y sabroso” a la Gran Manzana con su singular energía que le han hecho ser reconocido como el “Gigante de la Salsa”.

“Venir a Nueva York es para mí como volver a mis raíces porque desde el inicio de mi carrera, es la ciudad donde la gente siempre me recibe con mucho cariño y disfrutan mis canciones”, dijo el cinco veces nominado al Grammy que estará este sábado en el Lehman Center, en el único concierto que ofrecerá en el área metropolitana.

En entrevista con El Diario, “El León de la Salsa” se mostró más reflexivo que antes y, a propósito de la celebración de Acción de Gracias, dijo que la vida le ha dado tantas satisfacciones, que nunca descansará de ser consecuente con su público.

“Estoy muy feliz de haber recorrido este camino tan largo y fructífero, que me ha llenado y me emociona cada vez que sale el sol a tal punto,que es como si estuviera apenas comenzando”.

Oscar D´León habla de su experiencia y destaca que son 45 años de carrera que le permiten pasearse por toda la gama de temas que ha grabado e interpretarlos en el momento que el público lo requiera.

“Vivo eternamente agradecido del gran público que conoce de música, que sabe quién es quién. A partir de los años 60 cuando aquí en Nueva York nace la Fania All Stars y todos los artistas que fueron los pioneros y a quienes les agradezco porque por ellos nos mantenernos vigentes”.

El venezolano citó a figuras estelares que ya no están y con los que compartió el nacimiento y consolidación de la salsa.

“Lamentablemente la vida se acaba en un momento como se terminó para artistas tan respetados como Celia Cruz, Tito Puente, Ismael Rivera, Héctor Lavoe y Cheo Feliciano, entre otros. Han surgido corrientes nuevas que tuvieron su momento y sin embargo, la salsa se ha mantenido”.

El intérprete de temas tan populares como “Llorarás”, “Detalles”, “Siéntate ahí”, “Sigue tu Camino”, “Yo Quisiera”, “Mi bajo y Yo”, Bonito y Sabroso” y “Mata Siguaraya”, no tuvo reparos en hacer una sui géneris comparación, para desde su perspectiva, insistir en que la salsa tiene aún mucho que ofrecer a la música.

“La salsa es a la música, lo que el dólar es al comercio internacional. El dólar es la unidad monetaria y eso es lo que significa la salsa para la música. Los demás son géneros derivados, tendencias que van y vienen pero la salsa está ahí vigente. Ha habido un receso, pero siempre estamos de vuelta”, dijo D´ León con su consabida suspicacia y alegría.

Finalmente dijo que el sábado espera ver colmado el escenario de El Bronx, donde con su orquesta compartirá y complacerá a todos con su amplio repertorio.

“Nunca esperen de mí otra cosa que no sea ese cariño y energía que pongo en mis conciertos. Afortunadamente, me siento confiado en los escenarios porque no tengo mucho que inventar, canto lo que el público reclama y el repertorio está allí, para complacerlos a todos”, concluyó.

En detalle

Qué: Concierto de Oscar D´ León y su orquesta

Dónde: Lehman Center for the Performing Arts

250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY 10468.

Hora:8 pm.

Tickets: $100* VIP, $65, $55 Y $50 Lehman Center box office: 718-960-8833 o a través de la página web: www.LehmanCenter.org