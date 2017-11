VIDEO: Alfredo Evangelista, el uruguayo que peleó contra Muhammad Ali﻿

El "Lince de Montevideo" recuerda su pelea con el campeón de los Pesados hace 40 años

PANAMÁ — El ruido de los golpes al saco dado por los boxeadores panameños en el gimnasio de Curundú, en la capital de Panamá, hacen que el expúgil uruguayo radicado en España, Alfredo Evangelista, evoque los combates con Muhammad Ali y Larry Holmes.

“Pelear con Alí y Holmes tienen un significado importante para mí. Eso fue lo que me hizo respetar por todas partes del mundo, la verdad que pelear contra esos monstruos muy pocas personas lo pueden decir”, dijo a EFE Evangelista, quien ha regresado a Panamá tras 39 años.

“Esos quince asaltos fueron maravillosos, había nacido para esto. Con el poco tiempo que tenía me fue bien”, expresó Evangelista, próximo a cumplir 63 años y quien en 1977 disputó el campeonato mundial de los pesos pesados contra Alí.

Perdió por puntos al cabo de los quince asaltos.

El uruguayo completó su combate profesional número quince contra Alí y su decimosexta pelea con Holmes, en 1978. Perdió por nocaut en el octavo asalto.

Evangelista describió a Alí como un boxeador al que nadie quería por hablador y charlatán.

“Una persona que siempre andaba provocando al rival”, pero aseveró que al conocerlo bien como persona “era bárbaro”.

“Antes de la pelea me desestimó, me decía que yo no era nadie, pero yo sabía que era el truco de él”, comentó.

Rememora que Ali “era un boxeador que no pegaba, pero si te machacaba. Yo prefería enfrentar a un peso pesado que te noqueé rápido, antes de medirme a uno que te meta tantas manos como las que recibí de Alí”.

Luego de 39 años, Evangelista se encuentra en Panamá disfrutando del ambiente de boxeo que se vive en el gimnasio de Curundú, en la capital del país centroamericano.

“Oler esto y oír los puñetazos que aterrizan en el saco es divino”, declaró al describir el gimnasio como “otro mundo”.

El exboxeador, quien ganó siete veces el título europeo, aseguró que, a pesar de la falta de implementos deportivos, de Panamá “salen los mejores boxeadores del mundo“.

“Aquí hay cuatro aparatos, no hay tanto, y con esto es que se sacan los campeones, de aquí es de donde sale la buena gente”, expresó.

Evangelista, quien a su retirada acumuló 61 triunfos, 41 por nocaut, 13 derrotas y 4 empates, se dedica a administrar su gimnasio y a entrenar boxeadores en España.

“Hay que seguir adelante, hay que luchar. Creo que este ambiente que se vive aquí te da mucha fuerza para que salgan campeones, ya que Panamá ha sido una potencia en el boxeo y por eso va llegar el momento que tendrán muchos campeones mundiales como Durán, Pedroza, Ortega, Laguna, entre otros”, afirmó.

Alfredo Evangelista será el invitado de honor de una cartelera de boxeo que se dará este viernes en un casino de la capital panameña