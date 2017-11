Por todas las que nos han arrebatado seguimos vivas

OpEd: Batucada Feminista Tremenda Revoltosa desde Colombia

Todos los días vemos en los noticieros y en los periódicos a nivel nacional, al menos un caso de violencia contra alguna mujer, alguna niña, alguna joven, casos de secuestro, ataques con ácido y demás sustancias, golpizas, actos de violencia sexual, y agresiones que terminan en feminicidio.

Las causas que se manifiestan en los medios de comunicación, están relacionadas en su mayoría con “ataques de celos” por parte de sus compañeros afectivos, y pareciera que hay pocas intenciones de ahondar en las verdaderas causales, relacionadas con los tres sistemas de opresión que todavía se mantienen vigentes: el patriarcado, el capitalismo y el racismo.

Si bien muchas organizaciones feministas y de mujeres, trabajan todos los días por generar acciones para que no nos sigan matando, si bien desde hace muchas décadas, algunas han dedicado sus proyecto de vida porque las mujeres tengamos la opción de acceder a las mismas posibilidades que han tenido históricamente los hombres, blancos, heterosexuales y de clases altas, aún nos falta mucho camino por recorrer.

Seguiremos luchando hasta que las niñas en todas las regiones, sin distinción de raza y clase, tengan la posibilidad de recorrer las calles sin miedo, tenemos el reto de lograr que la sociedad entienda que nuestros cuerpos no son territorio público con acceso libre para el acoso callejero. Tenemos la apuesta de seguir construyendo redes solidarias que nos permitan contar con otras para salir de círculos violentos de pareja. No podemos seguir esperando que el Estado siga justificando los ataques hacia las mujeres, no nos conformamos con los precarios protocolos de atención y denuncia que a todas luces funcionan muy poco.

Las mujeres seguimos resistiendo a los sistemas de opresión, tal como lo hicieron nuestras ancestras, como lo hicieron las hermanas Mirabal en 1960, que bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, fueron asesinadas en República Dominicana el 25 de Noviembre, fecha que fue institucionalizada como el Día Internacional Contra las Violencias Hacia Las Mujeres, por ellas y por todas las que nos han arrebatado seguimos vivas, porque somos semilla, porque es mentira que tengamos las mismas condiciones para construir el proyecto de vida que cada una sueña, porque todos los días nos quieren regresar a las cuevas del miedo.

Este 25 de Noviembre diversas organizaciones sociales, feministas y de mujeres, saldremos a las calles porque los feminicidios, así como el asesinato de líderes y lideresas sociales no son unicausales, porque partiendo de un análisis más estructural reconocemos el impacto que tienen el capitalismo, el militarismo, el racismo, el heterosexismo y el patriarcado, como marcos de validación y normalización de las violencias que nos ocupan ahora. Invitamos a las organizaciones, colectivos y personas individuales a construir y participar de esta gran movilización por el fin de todas las formas de violencia contra las mujeres, para que cese la persecución a la movilización y el asesinato de líderes y lideresas sociales, y para que los acuerdos de paz sean una realidad sin desdibujar sus logros.

Nos encontraremos el 25 de noviembre a las 2 pm en la calle 26 con 19 B (en la esquina del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación) en Bogotá. Lleva tu tambor, caneca, lata o cualquier instrumento que haga ruido. Todas y todos ¡Vamo’ a retumbar, porque las violencias las vamo’ a parar!