Julián Gil: “En mi casa también hay arbolito de navidad”

Antes de que vengan con alguna otra mentira Dejo constancia que ya van 4 semanas (viernes) sin poder ver a mi hijo Debido a cancelaciones por petición de la madre Es justo que se cancele la única hora Que tengo para verlo? Aunque sea en el centro de convivencia o donde sea?Donde está la justicia ? Será que existe? “En mi casa también hay arbolito de navidad” #derechoshumanos

A post shared by Julian Gil (@juliangil) on Nov 24, 2017 at 10:38am PST