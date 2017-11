Foro en español con candidatos a la Presidencia del Concejo

Al encuentro, promovido por El Diario, Univisión 41 y Se Hace Camino Nueva York, ya han confirmado su asistencia cuatro de los aspirantes más fuertes

Este miércoles 29 de noviembre varios de los candidatos que aspiran suceder a Melissa Mark-Viverito en la Presidencia del Concejo Municipal debatirán sus puntos de vista, en un foro organizado por Se Hace Camino Nueva York, en asocio con El Diario y Univision 41.

El encuentro NYC Latino 2018-2021, tendrá lugar en Jackson Heights, Queens, en español, y allí los candidatos abordarán temas que afectan a la comunidad hispana como derechos de inmigración, justicia laboral, vivienda, educación y asuntos LGBT.

“Es imprescindible que los candidatos escuchen de la comunidad latina y muestren cómo van a responder a nuestras necesidades y prioridades”, aseguró Javier Valdés, codirector de Se Hace Camino Nueva York, quien espera que al debate asistan la mayoría de los 8 concejales que han manifestado su aspiración para ocupar la máxima jefatura del Concejo Municipal.

“Este debate es muy importante para los inmigrantes de Nueva York, pues proveerá la oportunidad de escuchar como seguiremos creando oportunidades para nuestra clase trabajadora para vivir con dignidad y promover un acceso para convertirnos en la clase media”, comentó el concejal Ydanis Rodríguez, uno de los contrincantes más fuertes para ser el sucesor de Melissa Mark-Viverito, según analistas políticos.

Además del líder dominicano, hasta el momento han confirmado su presencia para el debate los concejales Jumaane Williams, Mark Levine, y Jimmy Van Bramer, quien aseguró que desea ser el próximo Presidente del órgano legislativo de la Gran Manzana para seguir defendiendo a los inmigrantes del Gobierno Federal.

“Nueva York necesita ser una ciudad fortaleza donde protejamos a todos nuestros vecinos inmigrantes, incluidos los indocumentados, de las políticas crueles de la administración Trump”, dijo el líder demócrata de Queens, condado que espera tener uno de sus delegados en la jefatura del Concejo. “Quiero ser portavoz en este momento crítico de nuestra ciudad para asegurarnos de que la ciudad de Nueva York sea una ciudad más justa y equitativa donde todos puedan crecer y prosperar”.

Ritchie Torres, el otro concejal hispano que aspira al puesto, anunció que no asistirá al foro, y aunque intentamos conocer sus razones para no estar presente, su oficina no respondió a nuestra solicitud.

Datos del debate