Mauricio Mejía se va contra Yuri y asegura que ella se aprovecha de los gays

El actor abiertamente gay le recordó a la cantante su pasado de 'perdida'

El actor mexicano Mauricio Mejía no se quedó callado y le respondió a la cantante Yuri sobre las adopciones de niños por parejas homosexuales.

Mauricio usó su cuenta oficial de Twitter para responder antes las declaraciones que hizo en una entrevista que le realizó Camilo Egaña para CNN en Español.

“Yuri, tú adoptaste y estabas más ‘perdida’ en tu vida que nadie. ¿Y tú si mereces educar a un niño? Dios dice no juzgues y eso es un juicio lo que haces. Estar rodeada de gays, no te hace amarnos, te sirven por eso los tienes contigo“, escribió Mejía.

@OficialYuri Tu adoptaste y estabas más “perdida” en tu vida que nadie. Y tu si mereces educar a un niño? Dios dice no juzgues y eso es un juicio lo que haces. Estar rodeada de gays, no te hace amarnos, te sirven por eso los tienes contigo. #SeñoraBonita https://t.co/B1gV8g7yXn — Mauricio Mejía (@Mauricio_Mejia) November 24, 2017

A la cantante se le pidió su opinión acerca de que los matrimonios gays adopten a niños, a lo que Yuri respondió.

“Ese punto es difícil, hace un tiempo yo apoyé una película que habló de esto, quiero ser muy clara, en México no se tiene esa apertura así como en Europa o Estados Unidos de que dos chicos o dos chicas adopten a un niño. Todos tenemos un punto de vista diferente y respetable, eso no quiere decir que porque yo no esté de acuerdo soy homofóbica, porque se me nombró así, yo estoy rodeada de gays, la mayoría de la gente que trabaja conmigo es gay y son de la comunidad, los amo profundamente y tengo amigos que adoro profundamente y no soy quién para juzgar. Yo creo que solo los heterosexuales deben adoptar, en mi instructivo de vida dice que hombre y mujer, yo soy cristiana”, finalizó.