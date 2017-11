NYC y Kiva facilitan el crédito popular a emprendedoras

La ciudad se alía con la organización de microcréditos para conceder un máximo de $10,000

“Ahorros y dinero de familia y amigos”. Esta es la respuesta más frecuente de un emprendedor cuando se le pregunta cómo lanzó su negocio. Algunos piden un préstamo con su vivienda (Heloc) o agotan el crédito de sus tarjetas, una de las opciones más caras.

A la hora de dar un empuje a un negocio con más capital, los bancos siguen sin ser la opción de muchos de estos emprendedores que no consiguen un préstamo, sobre todo si están en el sector servicios y no tienen colateral.

En el caso de las mujeres, la falta de dinero ahoga muchos proyectos.

El 70% de ellas citan este problema como uno de los mayores desafíos a la hora de lanzar y hacer crecer sus negocios. Y ello pese a que nunca necesitan elevadas sumas de dinero. La mitad de ellas apenas requiere $10,000, cantidades no contempladas en productos financieros tradicionales.

Desafortunadamente, algunas empresarias han recurrido a préstamos al margen del sistema tradicional o tarjetas que salen caros por las tasas de interés. Solo la devolución de estas cantidades se convierte en mayor problema que el que se soluciona.

Para atender este vacío, la ciudad de Nueva York ha llegado hace unos días a un acuerdo con el micro prestamista en Internet, Kiva.org. El objetivo es facilitar campañas de crédito popular con las que puedan dar el empuje a sus ideas de negocio. Está previsto que se concedan tres millones de dólares en préstamos a 500 nuevos negocios en tres años a través de esta organización sin fin de lucro.

Esta iniciativa se enmarca dentro del programa de mujeres emprendedoras, WE puesto en marcha por la administración del alcalde Bill de Blasio para ayudar a las mujeres a superar muchas de las barreras que tienen en el mundo del empresariado y a las que se unen las que tienen en muchos casos por ser minorías o tener bajos recursos.

¿Cómo se hace?

Las emprendedoras pueden presentar sus empresas en la red de esta organización para que el público preste cantidades a partir de $25. La ciudad pone los primeros $1,000 de un máximo de $10,000 que se puede captar por esta vía.

El dinero que pone el gobierno municipal solo se desembolsa si la empresaria a logrado captar con su campaña popular los $9,000 restantes. La devolución de este dinero a las arcas municipales no incluye intereses en los primeros 42 meses, es decir que se dan 3.5 años para poder pagar este 10% del total a una tasa del 0%.

Kiva.org funciona de tal manera que cuando los préstamos se van devolviendo al público que quiere contribuir, este dinero se puede volver a prestar a otra empresaria. Ni los prestamistas populares ni Kiva, que es la plataforma que presenta a la empresaria y su negocio al público además de canalizar el capital, ganan dinero con ello.

Según Kiva.org estos préstamos están ofrecidos al 0% de interés, no tienen comisiones, no se necesita una puntuación crediticia mínima, ni colateral así como tampoco se han de acreditar operaciones durante un cierto tiempo. Esta organización, que empezó captando micro capital para empresarios en zonas en desarrollo sobre todo dice que el 95% de las peticiones de préstamos se terminan consiguiendo, algo que no es frecuente en la financiación popular o crowdfunding.

De los 17 préstamos que está actualmente activos en el programa WENYC de Kiva, 10 — relacionados con el arte, la alimentación, la joyería y el cuidado de niños— ya han sido financiados y otros están a punto de serlo. Tres de ellos son de latinas.

En la web

Los perfiles de las participantes, las cantidades y condiciones del préstamo están en https://www.kiva.org/lender/wenyc