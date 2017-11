La persecución de indocumentados como si fueran criminales

ICE detiene a cualquier persona que parezca "sospechosa"

Los agentes de la oficina de Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE) siguen con sus redadas, aunque han sido menos intensas a las realizadas al inicio del gobierno del presidente Donald Trump, sin embargo, la persecución de indocumentados como si fueran delincuentes se ha establecido como una política de la actual administración.

Así se lo han dejado ver el exsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, John Kelly, y el actual director en funciones de ICE, Tom Homan, quienes en diferentes momentos, han declarado que se detendrá a cualquier inmigrante por el simple hecho de ser indocumentado.

“No puedes ser parte de este país si no respetas la ley… Debemos dejar de enviar el mensaje de que la gente puede estar aquí y violar la ley”, expresó Homan. “Miles de personas ingresan al país en forma correcta… No es correcto estar aquí ilegalmente… se está violando la ley”.

Aunado a ello, en las redadas de “La Migra” supuestamente contra miembros de la MS-13, se detiene a cualquier indocumentado, como se confirmó en el operativo “Toro Rabioso” y activistas indagan con la movilización “Matador”.

Un reportaje de CBS del operativo en Long Island, Nueva York, el agente especial Jason Molina le explica a la reportera Margaret Brennan las razones de detener a algunos de los 38 capturados en esa zona.

“Entonces, ¿su delito conocido es ingresar ilegalmente al país?”, preguntó Brennan. “Correcto”, respondió Molina. “Pero eso es todo en este punto, eso es todo lo que definitivamente sabes”, preguntó Brennan. “Eso es correcto. El propósito de clasificarlo como miembro de una pandilla o asociado de una pandilla es porque una vez que se presenta ante un juez de inmigración, no queremos que sea puesto en libertad bajo fianza, porque el objetivo de esta operación es sacar a estos conocidos miembros de pandillas de la calle”, aceptó el agente.

En el libro Inmigración, las nuevas reglas, publicado por la editorial Aguilar, se indica que uno de los aspectos de la actual administración es que se considera a los inmigrantes como “criminales”.

“Este gobierno, interpretando la misma Ley de Inmigración, determina que la inmigración indocumentada es una amenaza a la seguridad pública y ya con eso pone a los millones de indocumentados en proceso de deportación”, expuso Jorge Cancino, quien escribió el libro alalimón con Armando Olmedo, abogado y director de Inmigración Corporativa de Univisión. “(La nueva administración) les niega (a indocumentados) cualquier posibilidad de quedarse y, al mismo tiempo que criminaliza, ordena que deberían ser deportados”.

Los agentes de ICE no necesitan una orden para detener a una persona y revisar su estatus migratorio, por ello han sido cuestionadas las redadas donde hay detenciones “aleatorias”, aunque los oficiales han enfrentado el problema que si no tienen un caso contra el inmigrante capturado, si en la cárcel local no lo retienen, será liberado.