¿Famosa actriz de Televisa es ‘acosada’ por mujeres?

De acuerdo con el Diario Basta!, la actriz Luz Ramos, quien participa en la telenovela ‘Caer en Tentación’, reveló que recibe a través de las redes sociales fotografías de mujeres lesbianas, quienes le escriben con el afán de conquistarla.

“Me ha pasado que me mandan fotos a mis redes sociales mujeres que tienen el afán de ligarme, pero pues yo no soy así. No sabes el éxito que tengo con las mujeres, quizás porque como no me ven como una mujer súper femenina y creo que por eso creen que soy lesbiana, digo, no tengo problemas con las mujeres gays, pero no soy así”, comentó.

Luz quien está concentrada en la telenovela asegura que ha vivido acoso por parte de mujeres.

“Cuando estaba estudiando actuación, una chica comenzó a conquistarme y me mandaba cosas y así, pero no me gustó, de hecho un día jugando a la botella me tocó besarla y me sentí súper mal”, argumentó.

Gracias a @_freddyalonso por ayudarme a vestir en esta noche tan especial #Vestido de @bcbgmaxazria 👌🏽❤️ este lunes gran estreno de @caerententacion 9:30 A post shared by Luz Ramos Mi/Vida/Actuar/Dios (@luzrramos) on Sep 14, 2017 at 7:16am PDT

Por otro lado, la actriz confiesa haber sido infiel en una relación, situación que la hace identificarse con su personaje.

“Sí he sido infiel y me han sido… Me pasó que estando con un novio con quien vivía, a través de mensajes comencé a serle infiel con un ex; cuando vio mi celular decidió terminar todo, porque se perdió la confianza y pues tengo que acepar que las cosas así son”, afirmó.

POR: Gabriel Cuevas