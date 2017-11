Libertad bajo fianza a joven involucrado en ‘bullying’ fatal

La familia del adolescente puertorriqueño insiste en que actuó en defensa propia tras sufrir años de ‘bullying’ debido a su orientación sexual

Un juez de la Corte Suprema de El Bronx redujo a la mitad la fianza del adolescente de ascendencia puertorriqueña Abel Cedeño, acusado de apuñalar fatalmente a un compañero de clase y dejar a otro gravemente herido en una escuela secundaria de ese condado. El joven fue liberado la tarde de este miércoles.

El magistrado William Mogulescu redujo la fianza de Cedeño de $500,000 a $250,000, aunque tendrá que usar un dispositivo de rastreo y registrarse semanalmente con un agente de fianzas.

El adolescente, de 18 años, declaró en un comunicado de prensa que “esta pesadilla ha destrozado a tres familias“, además, agradeció a “los muchos hombres gays que donaron generosamente” al fondo para pagar la fianza.

El senador estatal Rubén Díaz y miembros de su iglesia también contribuyeron para costear la libertad del joven.

“Gracias por la generosidad del reverendo Rubén Díaz y de los miembros de su Iglesia Roca de la Salvación. Caminé por el fuego, pero no me quemaron”, escribió Cedeño, citando un versículo bíblico. “Su confianza no será traicionada”, agregó.

Cedeño se declaró no culpable a principios de noviembre del homicidio de su compañero de clases Matthew McCree, de 15 años. El estudiante también acuchilló a Ariane Laboy, de 16, durante la clase de historia en la escuela la Urban Assembly School for Wildlife Conservation, conocida como “Zoo School”. El incidente ocurrió el 27 de septiembre.

Los abogados defensores argumentan que Cedeño se “cansó” después de haber sufrido ‘bullying’ por años debido a su orientación sexual. Su familia lo identificó como bisexual. Según la investigación policial, McCree no tenía antecedentes de acoso escolar asociados con el presunto atacante.

La fiscalía cuestionó la decisión del juez Mogulescu, argumentando que Cedeño fue criado en una “familia disfuncional” que a menudo no tenía idea de que podría estar haciendo.

Sin embargo, la hermana de Cedeño, Vanessa, dijo que crecieron en el seno de un hogar amoroso y unido, y que “Abelito respondió, tal vez sin pensar en las consecuencias, a años de ‘bullying’”.

“Actuó en defensa propia, merece una segunda oportunidad, merece defenderse y rehacer su vida”, dijo Vanessa tras conocerse la decisión del juez.

El adolescente pasó dos meses en la cárcel. Al salir libre, su ubicación será monitoreada mientras espera el juicio.

Al finalizar la audiencia en la corte criminal de El Bronx, la madre de McCree, Louna Dennis, dijo a la prensa que se sentía “realmente furiosa” por la posible liberación de Cedeño.