Video: Jorge Salinas estalla contra Paulina Goto por ‘violar intimidad’

El actor tachó de poco profesional a la actriz de "El Vuelo de la Victoria"

Jorge Salinas se encuentra enojadísimo con Paulina Goto por exponer a su esposa Elizabeth Álvarez tras un incidente en el set de la telenovela “El Vuelo de la Victoria“.

En la escena de la producción de Televisa a Goto se le fue la mano y le dio un puñetazo de verdad a su compañera de trabajo. La joven actriz compartió el penoso momento en Instagram, algo que le pareció a Salinas que violaba la intimidad de Álvarez.

“Muy mal, tache, eso no es ser profesional, súper tache…“, dijo el actor al arribar a un evento. “Me enojé más cuando lo subieron a las redes, eso no se hace, eso es violar la intimidad y el secreto profesional, si ya la regaste, por no ser una actriz competente, entonces no la riegues más mofándote de la risa y después ofreciendo una disculpa para ver cuantos likes tengo”.