Margot Robbie no le guarda rencor al príncipe Enrique por casarse con otra

Pese a que en el pasado fueron amigos, la actriz cree que no estará invitada a la boda real

En el año 2016 saltaron todas las alarmas de la familia real británica. Se rumoraba que la actriz Margot Robbie y el Príncipe Enrique eran algo más que amigos.

La sexy rubia asistió a una fiesta navideña en la que también estuvo dicho príncipe. Ahí se conocieron y desde entonces se hicieron amigos, incluso empezaron a mensajearse constantemente. Margot confirmó la amistad en entrevista con Jimmy Fallon. La fiesta en cuestión se realizó en la casa de su también amiga, Suki Waterhouse, quién al parecer fue el cúpido de la noche. Al principio, la actriz no supo identificar al miembro de la familia real, es más, lo confundió con el cantante Ed Sheeran.

En una entrevista reciente, Margot habló sobre la próxima boda real, a la cual asegura que probablemente no estará invitada, según informó showbiz. “A todo el mundo le gusta una boda de esas características, así que estoy segura de que toda la ciudad -Londres- va a disfrutar de una gran celebración“, ha comentado al respecto, para revelar a continuación que no tiene previsto recibir una invitación del nieto de Isabel II para que acuda al evento.

“Yo no le invité a la mía, así que claramente él no me debe nada en este sentido“, ha bromeado para dejar patente que, a pesar de haber intercambiado varios “mensajes de texto” en el pasado, eso no significa que ambos hayan forjado una estrecha amistad.

Nunca se supo a ciencia cierta si Margot y el príncipe Enrique sostuvieron un romance a escondidas de los medios. Pero por sus declaraciones queda claro que haya pasado lo que haya pasado entre ellos, ella no le guarda ningún rencor.