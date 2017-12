Emma Stone, ¿romance a la vista con este galán?

Se rumora que la actriz podría tener una relación con Dave McCary, escritor y director de segmentos en Saturday Night Life

Emma Stone fue fotografiada junto a Dave McCary, escritor y director de segmentos en Saturday Night Life, quien se rumora es la nueva conquista de la actriz, publicó E! News.

Los dos, quienes aparentemente han estado saliendo por un par de meses, fueron captados con compañía en Nueva York mientras asistían a una función de “El Cascanueces”.

Antes de dicha aparición, la pareja había sido captada caminando solos mientras tomaban un paseo en Nueva York tres semanas atrás.

Dave McCray ha estado trabajando en el programa de NBC haciendo bosquejos de series de comedia desde 2014. Sin embargo, no ha habido comentarios sobre su relación por parte de Stone ni McCray.

La actriz no ha anunciado una relación formal desde que terminó con su ex novio y excompañero de filme The Amazing Spiderman, Andrew Garfield.

La expareja estuvo saliendo por 4 años, desde 2011 hasta 2014, y aunque recientemente se han captado de nuevo juntos, ambos afirman que sólo son amigos.