Elon Musk revela dónde van los túneles que se propone hacer bajo L.A.

El mapa de túneles está pensado para aliviar el tráfico en L.A.

Elon Musk respondió muchas preguntas cuando publicó un mapa en el sitio de The Boring Company que revela el sistema de túneles subterráneos propuesto para mejorar el tráfico en Los Ángeles.

El mapa detalla en rojo el túnel de “prueba de concepto” de 6,5 millas para probar esta posible solución para la congestión de tráfico en Los Ángeles disipando los rumores de que Musk y su compañía en realidad no tenían tanto camino para realizar pruebas como habían dicho de inicio. Según las notas de la compañía, realizarán pruebas hasta que el condado de Los Ángeles y los gobiernos municipales aprueben el proyecto para uso público. Ya hay 500 pies de túnel completado y actualmente se usa con fines de prueba.

Los túneles funcionarían “transportando” los vehículos a lo largo de los túneles sobre una plataforma, como muestra el siguiente video:

En tanto The Boring Company describe el mapa:

“Rojo muestra el túnel de prueba de concepto de Fase 1 propuesto para el cual The Boring Company presentó una solicitud de permiso de excavación. La Fase 1 incluiría la construcción de un túnel de prueba de concepto de 6.5 millas a través de Los Ángeles y Culver City. El túnel se usaría para verificación logística de construcción, pruebas de sistema, pruebas de seguridad, verificación de procedimientos operativos y demostraciones de cambio de línea. La Fase 1 no se utilizaría para transporte público hasta que el túnel de prueba de concepto sea considerado exitoso por el gobierno del condado, de la ciudad y The Boring Company.

Azul indica posibles opciones de expansión en Fase 2, y se incluye como concepto, no como una alineación finalizada. Los detalles de la Fase 2 se desarrollarán en cooperación con el Condado de Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, los gobiernos de las ciudades en el área metropolitana de Los Ángeles y el público en general.

The Boring Company espera recibir comentarios de los residentes del área metropolitana de Los Ángeles sobre las ubicaciones de las estaciones y las mejoras del sistema para la Fase 2 y más allá “.